Il Faggio Vallombrosano si prepara per un nuovo viaggio di monitoraggio in Angola

Il Faggio Vallombrosano non effettuava un viaggio dall'ottobre 2019 a causa della pandemia che ha costretto l'organizzazione a sospendere temporaneamente le missioni all'estero

L’Organizzazione di Volontariato Faggio Vallombrosano è lieta di annunciare il prossimo viaggio di monitoraggio in Angola, programmato dal 14 al 26 maggio. La missione avrà come obiettivo il monitoraggio del Progetto di sostegno a distanza, finalizzato a garantire un’istruzione di base, l’accesso a beni di prima necessità e attenzioni sanitarie a bambini e adolescenti in situazioni di estrema povertà.

L’Organizzazione di Volontariato “Faggio Vallombrosano” si occupa di sostegno a distanza per bambini del Brasile, India, Angola e Honduras, e ha sede operativa presso il Santuario di Montenero a Livorno. Riconosciuta dalla Regione Toscana, l’organizzazione è nata nel 1999 con l’intento di racchiudere in un unico organismo tutte le opere assistenziali che la Congregazione Vallombrosana O.S.B. attua nel campo della promozione umana. È dalla Congregazione Vallombrosana che nel 1950 Don Rodolfo Cherubini partì per il Brasile svolgendo il suo ministero nel paese fino al 1981, quando venne richiamato in Italia. Il suo cuore, tuttavia, non si allontanò dal Brasile e ogni 2 anni “consumava” le sue ferie per una visita alla gente che tanto aveva amato. Fu così che a partire dal 1995, grazie alla collaborazione e l’aiuto generoso di tanti suoi amici italiani, dette inizio al Progetto di “Adozioni a distanza” per far fronte alla piaga dei meninos da rua, i bambini abbandonati e costretti a vivere sulla strada rubando o vendendo droga per sopravvivere. Nei primi anni 2000, in seguito alla scomparsa di Don Rodolfo, il Progetto ha preso il suo nome e si è evoluto seguendo i suoi passi ed espandendo il campo operativo in India, Angola e Honduras.

I suoi occhi nelle favelas brasiliane, nelle periferie delle città indiane, nei villaggi dell’Honduras e dell’Angola, sono le suore e i padri missionari delle congregazioni religiose che collaborano da anni con il Faggio Vallombrosano e che, vivendo a stretto contatto con le popolazioni locali, possono segnalarci le situazioni di maggiore necessità. Il loro lavoro si basa sull’osservazione dei reali bisogni dei bambini e ci consente di fare le scelte più adatte per intervenire significativamente nella loro vita.

Il Progetto “Don Rodolfo Cherubini” non potrebbe realizzarsi senza il prezioso contributo dei sostenitori. si tratta di Sostegno a Distanza per cui i donatori decidono di attivare uno o più sostegni (facendosi così da padrini o madrine dei bimbi che decidono di sostenere) presso uno dei nostri centri. Il sostenitore dona una quota mensile di 26 Euro, di cui 23 Euro vengono inviati con cadenza trimestrale alle congregazioni che gestiscono i centri e utilizzati per l’istruzione e le spese necessarie in prima istanza al bambino sostenuto (rette, uniformi e materiale scolastico, piccole spese mediche e pasti all’interno del centro) e alla sua famiglia (generi di prima necessità, materiali per le loro case e assistenza sociale), ma utili anche a garantire un supporto agli altri bambini presenti nel centro (avendo accesso ai pasti e alle attività). I restanti 3€ ci consentono di coprire i costi di gestione e burocratici, e le spese dei viaggi di monitoraggio annuali. Le donazioni sono fondamentali anche per finanziare le spese postali e le attività educative e ricreative dei centri.

Il Faggio Vallombrosano non effettuava un viaggio dall’ottobre 2019 a causa della pandemia che ha costretto l’organizzazione a sospendere temporaneamente le missioni all’estero.

Grazie ai protocolli di sicurezza adottati e vigenti, ora, Sara e Luisa, dipendenti dell’Ufficio Sostegno a distanza, sono pronte a riprendere i viaggi. “Durante il viaggio di monitoraggio – spiegano dal Faggio Vallombrosano – avremo l’opportunità di valutare i progressi ottenuti grazie alle attività implementate e di identificare le aree in cui è possibile migliorare. Potremo vedere coi nostri occhi i bambini sostenuti e le loro famiglie per acquisire aggiornamenti da fornire ai donatori. Visiteremo i centri di Catete, Vidrul, Malanje, Kangandala e Tamba e conosceremo finalmente le suore che gestiscono il Progetto nei centri senza le quali non sarebbe possibile tutto questo. Incontreremo i bambini visitando le loro famiglie casa per casa per poter toccare con mano le situazioni in cui si trovano. Durante le visite effettueremo delle videochiamate con alcuni dei sostenitori che potranno salutare i bambini sostenuti in tempo reale.

“Il viaggio ci darà anche l’opportunità di capire quali sono le necessità e le esigenze dei vari centri – spiegano dall’Organizzazione del Faggio Vallombrosano – Potremo inoltre portarvi con noi, mostrarvi e raccontarvi l’anima del Progetto attraverso i nostri canali social. Sara e Luisa potranno valutare di persona l’impatto che i centri e le nostre attività stanno avendo sullo sviluppo dei bambini sostenuti dal Progetto, per poter garantire che i fondi donati vengano utilizzati in modo efficace ed efficiente per migliorare le loro vite. Oltre al sostegno a distanza, il Faggio Vallombrosano si occupa dell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione a Livorno che possano stimolare il volontariato e il passaparola sul nostro Progetto. L’organizzazione si impegna anche a intraprendere azioni che consentano ai centri dove opera in India, Brasile, Angola e Honduras di crescere e fornire la migliore offerta educativa ai bambini che lo frequentano. Ne è un esempio l’ultima raccolta fondi organizzata per il centro di Karangabahla, in India, grazie al cui successo siamo stati in grado di fornire loro 20 sedie e banchi, che fino a quel momento scarseggiavano costringendo la maggior parte dei bambini a studiare per terra”.

Il Faggio Vallombrosano continuerà a lavorare con dedizione per il benessere dei bambini e delle comunità più vulnerabili nel mondo, e questo viaggio rappresenta un importante passo in avanti verso il nostro obiettivo. Per maggiori informazioni sul Progetto di sostegno a distanza “Don Rodolfo Cherubini” o per sostenere l’organizzazione, visita il nostro sito web www.faggiovallombrosano.it.

Condividi: