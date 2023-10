Il gruppo Fratres ha festeggiato 50 anni

Erano presenti i rappresentanti delle associazioni di volontariato, la dirigenza provinciale e regionale del gruppo Fratres e autorità locali

Nel salone della parrocchia di Santa Lucia ad Antignano si sono svolti i festeggiamenti per i 50 anni di fondazione del gruppo Piero Pratesi donatori di sangue Fratres Antignano. Erano presenti i rappresentanti delle associazioni di volontariato, la dirigenza provinciale e regionale del gruppo Fratres e autorità locali. All’evento è intervenuto il dirigente Medico del centro trasfusionale dott. Niglio che ancora una volta ha ricordato l’importanza della donazione di sangue ringraziando i presenti e invitandoli a continuare a “donare la vita”. In seguito sono stati ricordati i due presidenti deceduti Piero Pratesi che ha fondato il gruppo, al quale è stato intitolato il gruppo stesso e Gerardo Limetti suo successore per l’impegno dimostrato negli anni. Nell’occasione sono stati premiati i donatori che durante questo biennio hanno effettuato donazioni di sangue. Al termine dell’incontro è stato offerto un buffet.

Condividi: