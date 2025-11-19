Cerca nel quotidiano:

Il Lions Club Livorno Host al fianco delle iniziative per la prevenzione del diabete

Mercoledì 19 Novembre 2025 — 10:11

Il Lions Club Livorno Host ha partecipato alle iniziative organizzate nell’ambito della campagna cittadina “Forse non sai che…”, promossa dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest – Diabetologia, insieme ad ADAL – Associazione Diabetici Area Livornese, AGD Livorno APS, SVS Pubblica Assistenza, Cerchio Blu e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno. In particolare il 15 novembre, all’Accademia Navale, si è svolto il congresso dedicato ai temi dell’obesità e della prevenzione, un appuntamento aperto a cittadini e operatori sanitari per approfondire aspetti clinici, nutrizionali e sociali connessi al diabete. Nel pomeriggio, attività informative in Piazza Grande hanno coinvolto la popolazione con materiali dedicati alla prevenzione del diabete di tipo 1 e 2. Il 16 novembre, al Gemini Centro Fitness, la partita di basket “Gioco di Squadra: insieme per il diabete” ha visto in campo atleti con diabete in un evento che ha unito sport, inclusione e sensibilizzazione. La manifestazione ha offerto stand informativi, misurazioni gratuite della glicemia e testimonianze di specialisti.

Il Lions Club Livorno Host, guidato dalla Presidente Avv. Stefania Pesce, ha preso parte attiva a entrambe le giornate, confermando il proprio impegno nella promozione della salute pubblica e nella diffusione della cultura della prevenzione, in linea con i valori lionistici e con le campagne sanitarie sostenute dal Lions International.

