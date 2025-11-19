Il Lions Club Livorno Host al fianco delle iniziative per la prevenzione del diabete

Il Lions Club Livorno Host ha partecipato alle iniziative organizzate nell’ambito della campagna cittadina “Forse non sai che…”, promossa dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest – Diabetologia, insieme ad ADAL – Associazione Diabetici Area Livornese, AGD Livorno APS, SVS Pubblica Assistenza, Cerchio Blu e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno. In particolare il 15 novembre, all’Accademia Navale, si è svolto il congresso dedicato ai temi dell’obesità e della prevenzione, un appuntamento aperto a cittadini e operatori sanitari per approfondire aspetti clinici, nutrizionali e sociali connessi al diabete. Nel pomeriggio, attività informative in Piazza Grande hanno coinvolto la popolazione con materiali dedicati alla prevenzione del diabete di tipo 1 e 2. Il 16 novembre, al Gemini Centro Fitness, la partita di basket “Gioco di Squadra: insieme per il diabete” ha visto in campo atleti con diabete in un evento che ha unito sport, inclusione e sensibilizzazione. La manifestazione ha offerto stand informativi, misurazioni gratuite della glicemia e testimonianze di specialisti.

Il Lions Club Livorno Host, guidato dalla Presidente Avv. Stefania Pesce, ha preso parte attiva a entrambe le giornate, confermando il proprio impegno nella promozione della salute pubblica e nella diffusione della cultura della prevenzione, in linea con i valori lionistici e con le campagne sanitarie sostenute dal Lions International.

Condividi:

Riproduzione riservata ©