Il Lions Club Livorno Host partecipa alla Colletta Alimentare

Mercoledì 19 Novembre 2025 — 10:15

La Giornata della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare insieme alle sue decine di migliaia di volontari in tutta Italia, ha segnato anche a Livorno un notevole successo grazie all’impegno congiunto di cittadini, supermercati, associazioni e gruppi spontanei. Tra questi, il Lions Club Livorno Host ha partecipato attivamente, contribuendo alla raccolta e alla sensibilizzazione del territorio. “Grazie per la vostra dedizione e passione – ha dichiarato la Presidente del Lions Club Livorno Host, avv. Stefania Pesce – perché siete stati accanto ai volti, alle storie e ai cuori delle persone in difficoltà, diventando testimoni di nuovi segni di speranza”. L’impegno corale della comunità livornese si è tradotto in un risultato significativo: 22.000 kg di alimenti donati nella città di Livorno, a sostegno di chi vive momenti di fragilità. In particolare, presso l’Esselunga sono stati raccolti 5.500 kg di prodotti, con un incremento del 18% rispetto al 2024 e il raggiungimento del record storico per quel punto di raccolta.

La Fondazione Banco Alimentare, che opera ogni giorno grazie a una vasta rete di volontari e strutture territoriali, conferma così la forza del suo modello: recuperare eccedenze alimentari e trasformarle in aiuti concreti per famiglie e persone in difficoltà. Il Lions Club Livorno Host ringrazia tutti i volontari, i partner, i donatori e la comunità che hanno reso possibile questo importante gesto di solidarietà, e rinnova il proprio impegno a favore di una città più accogliente e responsabile.

