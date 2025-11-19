Il Lions Club Livorno Host partecipa alla Colletta Alimentare

La Giornata della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare insieme alle sue decine di migliaia di volontari in tutta Italia, ha segnato anche a Livorno un notevole successo grazie all’impegno congiunto di cittadini, supermercati, associazioni e gruppi spontanei. Tra questi, il Lions Club Livorno Host ha partecipato attivamente, contribuendo alla raccolta e alla sensibilizzazione del territorio. “Grazie per la vostra dedizione e passione – ha dichiarato la Presidente del Lions Club Livorno Host, avv. Stefania Pesce – perché siete stati accanto ai volti, alle storie e ai cuori delle persone in difficoltà, diventando testimoni di nuovi segni di speranza”. L’impegno corale della comunità livornese si è tradotto in un risultato significativo: 22.000 kg di alimenti donati nella città di Livorno, a sostegno di chi vive momenti di fragilità. In particolare, presso l’Esselunga sono stati raccolti 5.500 kg di prodotti, con un incremento del 18% rispetto al 2024 e il raggiungimento del record storico per quel punto di raccolta.

La Fondazione Banco Alimentare, che opera ogni giorno grazie a una vasta rete di volontari e strutture territoriali, conferma così la forza del suo modello: recuperare eccedenze alimentari e trasformarle in aiuti concreti per famiglie e persone in difficoltà. Il Lions Club Livorno Host ringrazia tutti i volontari, i partner, i donatori e la comunità che hanno reso possibile questo importante gesto di solidarietà, e rinnova il proprio impegno a favore di una città più accogliente e responsabile.

