Il presidente Giani alla Fondazione Caritas per il pranzo solidale di Pasqua

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per lo scambio degli auguri pasquali e per vivere concretamente i valori della solidarietà e dell’accoglienza

In occasione della Pasqua, la Fondazione Caritas Livorno ha organizzato il tradizionale pranzo con gli ospiti, svoltosi nel giorno del Giovedì Santo, all’insegna della condivisione e della fraternità. All’iniziativa hanno preso parte il Vescovo Simone Giusti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accolti dal direttore della Fondazione, Guido De Nicolais. L’incontro ha rappresentato un momento significativo per lo scambio degli auguri pasquali e per vivere concretamente i valori della solidarietà e dell’accoglienza. Durante il suo intervento, il Vescovo ha richiamato il significato più profondo della Pasqua, sottolineando come sia tempo di servizio e amore concreto, nel segno dell’esempio evangelico della lavanda dei piedi. Determinante il contributo dell’Associazione Cuochi Livornesi, che ha curato l’organizzazione del pranzo grazie alla collaborazione di diversi ristoranti del territorio: Il Doretto di San Pietro in Palazzi, Lo Scoglietto di Rosignano Solvay, In Caciaia di Livorno Banditella e Bisori di Marina di Cecina. Alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito anche l’Associazione Cuochi Livornesi e Pisani, impegnata nella preparazione dei doni pasquali per gli ospiti: piccoli segni di attenzione composti da ovetti di cioccolato, ulivo benedetto e un messaggio di auguri. Un ringraziamento è stato rivolto infine ai volontari e agli operatori della Fondazione, che hanno curato l’accoglienza e il servizio ai tavoli, rendendo possibile un momento di festa e condivisione per tutta la comunità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©