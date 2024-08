Il professor Pacini diventa medico volontario al Polo per la salute della Svs

Svs amplia il suo impegno al contrasto delle malattie croniche inserendo nel suo organico di medici volontari al servizio della comunità il noto esperto nazionale ed internazionale di malattie tiroidee già cattedratico di Endocrinologia all’Università di Siena. Questa importante novità si affianca all’ampliamento dell’offerta del Polo con l’inserimento di due nuovi medici specialisti: il dott Tognarelli Alessio, urologo, e la dott.ssa Picciarelli Gemma, ginecologa

Svs Pubblica Assistenza amplia il suo impegno al contrasto delle malattie croniche inserendo nel suo organico di Medici Volontari, il professor Furio Pacini, già Cattedratico di Endocrinologia all’Università di Siena, nonché noto esperto nazionale ed internazionale di malattie tiroidee. Il contrasto alle malattie croniche è un tema cruciale della sanità moderna e dell’impegno di Svs verso la comunità. Prosegue infatti, dopo il lancio ad inizio anno, il progetto sperimentale Chronica.net (ambulatorio e monitoraggio attraverso la telemedicina di Svs) sostenuto dalla Regione Toscana e da una donazione privata. Le malattie croniche, come le patologie Tiroidee, le malattie Nefrologiche, Cardiovascolari, e Pneumologiche, rappresentano una sfida significativa a causa della loro natura a lungo termine e del loro impatto sulla qualità della vita dei pazienti che spesso soffrono di due o più cronicità contemporaneamente, ma che vengono trattate singolarmente. Ed è per questo che SVS ha studiato, in via sperimentale, un approccio multidisciplinare, integrato e tecnologico che vede nei Medici di base un alleato essenziale e capillare per intercettare preventivamente quei pazienti che, alla comparsa dei primi sintomi (o di sintomatologie già note) potrebbero migliorare la loro qualità di vita, prevenire complicazioni gravi e ridurre l’onere sanitario complessivo delle liste di attesa e degli accessi impropri ai Pronto Soccorso. Il Professor Pacini visiterà da volontario all’interno degli Ambulatori di SVS Polo per la Salute con il solo costo delle spese di gestione e del personale infermieristico. Per maggiori informazioni e prenotazioni potrete contattare l’ufficio Urp allo 0586- 89.60.40, prendere appuntamento tramite il sito internet Polosalute.it o chiedere al vostro medico di base (di famiglia). Questa importante novità si affianca all’ampliamento dell’offerta del Polo Per la Salute con l’inserimento di due nuovi medici specialisti: il dott Tognarelli Alessio, urologo, e la Dott.ssa Picciarelli Gemma, ginecologa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©