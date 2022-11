Il Rotary scende in campo per dire no alla violenza contro le donne

Due sono le iniziative che le consorti ed i consorti del Rotary Club Livorno hanno previsto per venerdì prossimo, 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 21, al Teatro Goldonetta, sarà proiettato il film “The wife, vivere nell’ombra”. Tale iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Casa rifugio gestita dall’associazione Ippogrifo, rete antiviolenza del Comune di Livorno. La partecipazione è su invito con acquisto dei voucher, da richiedere alla segreteria del Rotary Livorno al numero telefonico 342.8569740 oppure attraverso e-mail all’indirizzo [email protected].

Sempre il 25 novembre, alle 12, in piazza della Vittoria, popolarmente nota come piazza Magenta, lato Attias, vicino al parco giochi, alla presenza della vicesindaca di Livorno, Libera Camici, verrà inaugurata una “panchina rossa”, segnale tangibile della volontà di “non dimenticare”. La “panchina rossa” è infatti il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. E

’ inoltre il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e verso la violenza maschile sulle donne. La sua collocazione in questa piazza intende mantenere viva la presenza di questa sensibilizzazione.

