Il villaggio Oltremare presenta l’iniziativa fare sport, educare, ispirare

Realizzato con il contributo di Fei Antincendio Livorno e con il patrocinio di Comune e Coni, FEI ha l'obiettivo di promuove i valori dello sport educando i giovani all'uso costruttivo della forza per vincere la paura e difendersi. I ragazzi, dalle scuole elementari alle superiori, avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla pratica di mma, ju jitsu, krav maga e kung fu

di Giulia Bellaveglia

Via al “Progetto Fei (Fare sport, Educare, Ispirare)” realizzato dal villaggio sportivo Oltremare con il contributo di Fei Antincendio Livorno e il patrocinio del Comune di Livorno e del Coni. Obiettivo dell’iniziativa, promuovere i valori dello sport come antidoto alla violenza, educando i giovani all’uso costruttivo della forza per vincere la paura imparando a difendersi, mettersi dalla parte dei più deboli e insegnare loro a rispettare gli altri. “La nostra proposta – spiega il coordinatore di Oltremare Francesco Vullo – non vuole essere una soluzione al bullismo, ma uno strumento per combatterlo su tutti i fronti: quello di chi esegue, di chi subisce e di chi guarda senza fare niente. Per metterla in pratica abbiamo scelto le attività da combattimento, perché sono quelle che forse più trasmettono consapevolezza, sicurezza, rispetto delle regole e dello stare insieme”. I ragazzi, dalle scuole elementari alle superiori, avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla pratica di Mma (Stefano Lonzi), ju jitsu (Stefano Mancini), krav maga (Giacomo Taddei) e kung fu (Abdelkader Rahaoui). “Ho una bambina di 10 anni – commenta Jessica Fei – e noto che, rispetto ai tempi in cui sono cresciuta io, sul tema del bullismo ci sono molte più problematiche, soprattutto in ambito scolastico. I ragazzi vanno instradati al rispetto dei compagni, del mondo e in questo l’educazione fisica aiuta tantissimo”. “Le discipline sportive – aggiunge Stefano Silvestri dell’ufficio sport del Comune – hanno una posizione che possiamo definire privilegiata, perché riescono a riunire l’aspetto dell’attività fisica, quello sociale e culturale, con la cura del corpo e della fisicità. Ecco perché offriamo sempre il nostro supporto a questo tipo di iniziative”. La locandina del progetto è stata realizzata da una studentessa del primo anno del Liceo artistico Francesco Cecioni alla quale è stato chiesto di rappresentare in un disegno, volutamente semplice, come lo sport possa fare la differenza tra i giovani. Per ulteriori informazioni: 331/375.97.71 oppure [email protected].

