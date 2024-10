In anteprima nazionale a Strabilianti un docufilm su 5 atleti paralimpici

La manifestazione, in programma da giovedì 7 a domenica 10 novembre, propone interviste, dibattiti ed approfondimenti sul tema dello sport paralimpico. Sabato 9 novembre al Cinema Teatro 4 Mori la proiezione del filmato inedito. Gli atleti sono Giulia Aringhieri, Martina Caironi, Giulia Ghiretti, Michele Massa e Christian Volpi

di Giulia Bellaveglia

“Strabilianti”, manifestazione dedicata allo sport paralimpico, torna per la sua terza edizione. E lo fa, da giovedì 7 a domenica 10 novembre, con un programma ancora tutto da scoprire – la lista completa degli eventi verrà resa nota nei prossimi giorni – ma che si preannuncia ricco e variegato a suon di interviste, dibattiti ed approfondimenti. Novità del 2024, la produzione di un docufilm su 5 atleti paralimpici – Giulia Aringhieri, Martina Caironi, Giulia Ghiretti, Michele Massa e Christian Volpi – e le loro famiglie, realizzato in collaborazione con Ability Channel in occasione delle ultime Paralimpiadi, alle quali il comitato organizzatore ha potuto partecipare grazie all’impegno di Toyota Italia. Il filmato verrà trasmesso in anteprima nazionale nella serata di sabato 9 novembre negli spazi del Cinema Teatro 4 Mori. “Siamo orgogliosi – commenta la presidente di Strabilianti Michela Castellani – di presentare nuovamente un percorso che parla di rivoluzione paralimpica, ma anche di attività fisica a tutto tondo, mettendo in evidenza i valori che questa è in grado di trasmettere”. “Un progetto davvero impegnativo – aggiunge Aringhieri, vicepresidente del comitato e atleta della nazionale paralimpica di sitting volley – ma molto soddisfacente, grazie ad un grande gruppo di persone che riesce a portare a Livorno il proprio punto di vista sul tema. Quest’anno abbiamo posticipato il tutto di un paio di mesi perché molti degli organizzatori hanno avuto il piacere di poter partecipare a Parigi 2024. Spero riusciremo a raccontare la nostra esperienza nel modo giusto, perché siamo atleti esattamente come tutti gli altri, con gli stessi impegni e sacrifici”. Tra i presenti anche l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo. “Un evento – dice – nato già grande e che, in appena tre anni, è cresciuto tantissimo, segno di una capacità organizzativa straordinaria. E una cosa del genere, non poteva che nascere a Livorno, città di sport certo, ma soprattutto città dell’accoglienza”.

