In arrivo il pranzo di Pranzo di Natale di Sant’Egidio, è ancora possibile aiutare

La Comunità di Sant'Egidio organizza il pranzo di Natale per il 25 dicembre, alle ore 12, nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, in centro, e per il terzo anno al Mercato Centrale e ringrazia tutti coloro che ancora una volta stanno aiutando a realizzarlo

C’è attesa per il pranzo di Natale di Sant’Egidio; nei giorni scorsi i laboratori del Natale hanno radunato molte persone, molte mani operose che hanno voluto dare il proprio contributo alla preparazione del pranzo di Natale, in un’atmosfera semplice ma molto accogliente che da sempre lo contraddistingue.

Sant’Egidio chiede ancora l’aiuto di tutti coloro che possono aiutare a servire a tavola, per renderla speciale, perché sia davvero “Un Natale per tutti”.

Per questo, presso la chiesa di San Giovanni Battista sarà possibile aiutare a servire alla tavola delle circa 600 persone: per Sant’Egidio gli ospiti del pranzo rappresentano il Natale, il miracolo di vedere i volti sorridenti di tante persone oppresse dalla fatica della vita: in un momento difficile, così denso di difficoltà e notizie dolorose, ogni piccolo aiuto può dare speranza.

Sono molte, infatti, le persone sostenute ogni anno, di tempo in tempo. Se ognuno fa e da qualcosa, insieme possiamo fare molto.

Per informazioni: Comunità di Sant’Egidio – Tel. 0586.211893 – e-mail: [email protected]

