In centinaia all’Agorà dei Cresimandi con il vescovo Giusti

Foto di Antonluca Moschetti

Il sagrato della parrocchia di Nostra Signora di Fatima si è riempito di volti sorridenti, giovani cresimandi emozionati, genitori e accompagnatori per l'inizio del nuovo anno pastorale

Un’onda di entusiasmo, preghiera e fraternità ha dato il via il 26 settembre, al nuovo anno pastorale con l’atteso appuntamento dell’Agorà dei Cresimandi, vissuto insieme al vescovo Simone Giusti e promosso dalla Caritas Diocesana e dalla Fondazione Caritas. Il sagrato della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima si è riempito di volti sorridenti, giovani cresimandi emozionati, genitori e accompagnatori: un grande abbraccio comunitario che ha segnato l’inizio della serata. Dopo l’accoglienza, i ragazzi hanno preso parte all’Agorà Giovanissimi, un tempo intenso di preghiera e riflessione, pensato per loro e guidato dalla voce del Vescovo che li ha incoraggiati a vivere con coraggio e responsabilità il cammino verso la Cresima. Il cuore della serata sono stati i laboratori sul tema del servizio, occasione preziosa per i ragazzi per confrontarsi e scoprire la bellezza del donarsi agli altri. Nello stesso tempo, genitori, padrini, animatori e catechisti hanno partecipato a un incontro formativo, approfondendo il senso del loro accompagnare i giovani con la testimonianza e la vicinanza. A chiudere, non poteva mancare un momento di festa: musica, sorrisi e condivisione hanno trasformato l’incontro in una vera celebrazione di comunità. Numeri importanti raccontano il successo della serata: circa 600 partecipanti hanno riempito di vita e speranza gli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Caritas Livorno, che ha accolto tutti con calore e generosità. Un appuntamento che non è stato solo un inizio formale, ma una vera spinta di entusiasmo e comunione per affrontare insieme il nuovo anno pastorale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©