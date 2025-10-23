In vescovado incontro sulla giustizia riparativa
All'incontro organizzato da Caritas Livorno e Fondazione Caritas hanno partecipato Irene e Claudia, le fondatrici dell’Associazione Amicainoabele, e il criminologo Emanuele Esposito
Mercoledì 22 ottobre nella Sala Piccioni del Vescovado di Livorno, Caritas Livorno e Fondazione Caritas hanno organizzato un incontro speciale sul tema della Giustizia Riparativa che, come l’antica arte giapponese del Kintsugi insegna, trasforma le fragilità in bellezza. Nell’introduzione monsignor Giusti ha specificato che le leggi non possono nascere solo dalla razionalità: devono parlare al cuore e riflettere l’umanità che vogliamo. La giustizia deve saper offrire un futuro, modulando la pena in un percorso di riscatto. Per farlo, serve coraggio: andare oltre le narrazioni facili e rimettere al centro la persona, anche quando ha sbagliato. Protagoniste dell’incontro sono state Irene e Claudia guidate dal criminologo Emanuele Esposito, esperto sostenitore del valore della Giustizia Riparativa come strumento innovativo per ripensare il senso della pena e promuovere una nuova idea di giustizia. Un approccio capace di restituire dignità alle vittime attraverso il dialogo e l’incontro diretto con chi ha commesso il reato. Irene e Claudia sono anche le fondatrici dell’Associazione Amicainoabele nata con l’intento di offrire sostegno a chi, per diversi motivi, si trova ad affrontare il dolore. Le loro testimonianze hanno commosso e guidato a comprendere meglio come la Giustizia Riparativa possa diventare occasione di dialogo, cura e ricostruzione di relazioni spezzate.
Claudia e Irene, due donne unite da un dolore profondo, ma da prospettive opposte che hanno trasformato la tragedia in un legame fatto di comprensione e affetto.
Commozione, tensione, rabbia, paure, determinazione. È da qui che ha avuto origine un cammino difficile ma profondo per entrambe. Oggi Claudia e Irene camminano insieme. Sempre più spesso con l’obiettivo di diffondere una cultura fondata sulla riconciliazione come alternativa alla rabbia. Un rifiuto della vendetta perché la verità è che dal dolore può nascere qualcosa di buono.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.