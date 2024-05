Inaugurata da Sportlandia una nuova barca per atleti special olympics

La barca, una doppia da coastal rowing, sarà utilizzata per gare ed allenamenti e si chiamerà Gino De Martino "Falanga”. Fondazione Livorno ha contribuito all'acquisto: "Finanziare associazioni che sono colonne portanti del nostro territorio per noi è fondamentale. Su tutta la provincia abbiamo investito nel sociale un milione di euro"

di Giulia Bellaveglia

Taglio del nastro per la nuova imbarcazione, una doppia da coastal rowing, dell’associazione Sportlandia. Il mezzo sarà utilizzato dagli atleti special olympics e dai ragazzi delle scuole di secondo grado, nell’ambito del progetto “Inclusione e benessere fisico ed emotivo”, per gare ed allenamenti. Porterà con sé il nome di un grande uomo di mare, un pilastro delle gare remiere ” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2024/05/DSC_0001-2-scaled.jpg” alt=”” width=”289″ height=”193″ />livornesi: Gino De Martino “Falanga”. ”Il nostro percorso – spiega il vicepresidente e referente dell’attività Vittorio Pasqui – può essere definito di nicchia, ma in realtà ha un grande valore. Lavorando con i disabili intellettivi possiamo e dobbiamo pensare alla qualità. E più che fornire indicazioni di tipo sportivo l’obiettivo è stare insieme e far comprendere cosa significhi vivere il mare. Per mettere in pratica questo concetto abbiamo utilizzato sia uscite in barca, ogni martedì mattina, ma anche allenamenti in cantina ogni lunedì e venerdì, coinvolgendo circa trenta studenti che hanno compreso come il canottaggio possa essere uno strumento di integrazione”. “Nel 2009 – aggiunge il presidente di Sportlandia Mauro Martelli – siamo partiti con due atleti e un paio di partner. Adesso siamo quello che siamo grazie all’interesse di molti che ci sostengono ogni giorno. Abbiamo attrezzature di grande valore tra remoergometri, barche, remi, pontoni e molto altro. L’importante, però, è la crescita dal punto di vista psicomotorio. Quando i giovani arrivano qui li teniamo insieme, anche a pranzo e a cena, insegnando loro il concetto di condivisione, grazie a tutti i volontari della nostra associazione che lavorano ogni giorno duramente per consentire di emergere”. A contribuire all’acquisto della nuova barca Fondazione Livorno. “Su tutta la provincia – afferma la vicepresidente Cinzia Pagni – abbiamo investito un milione di euro nel sociale. Finanziare associazioni che sono colonne portanti del nostro territorio è fondamentale perché rappresentano l’inclusione e un punto di riferimento per tante attività dei ragazzi e delle loro famiglie”.

