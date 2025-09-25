Inaugurati lo Sportello Famiglia e Nonno Point nella ex scuola Pian di Rota

Il vicepresidente del Consiglio di Zona 1 Fabio Giachetti: "Ringrazio di cuore tutti, in particolare la vice sindaca". Nonno Point offrirà supporto agli anziani per l’accesso ai servizi online e lo Sportello Famiglia sostegno alla genitorialità

di Giulia Bellaveglia

Un pomeriggio di partecipazione e comunità ha salutato l’inaugurazione dei nuovi servizi gratuiti Sportello Famiglia e Nonno Point all’interno della ex scuola di Pian di Rota, in via Delle Sorgenti, 269, oggi sede di numerose associazioni. “Ringrazio di cuore tutti i presenti – dice il vicepresidente del Consiglio di Zona 1 Fabio Giachetti – e in particolare la vice sindaca che conosce bene questa struttura fin dall’inizio del nostro percorso. Questa non è la casa del consiglio di zona né mia: è la casa di tutti i cittadini. Vogliamo che questo spazio diventi un punto di riferimento aperto e accessibile, dove ciascuno possa trovare ascolto, orientamento e percorsi di aiuto”. Da gennaio 2024 l’edificio comunale, rigenerato dopo la chiusura scolastica, ha iniziato ad ospitare una decina di realtà culturali e sociali. “Una bellissima operazione – commenta la vicesindaci Libera Camici – che trasforma un bene pubblico in un luogo vivo, capace di dare risposte ai bisogni della comunità e di favorire lo stare insieme in una società che rischia di essere sempre più individualista”. Nonno Point, attivo ogni martedì dalle ore 9 alle 11, offre alfabetizzazione informatica agli anziani e supporto per l’accesso ai servizi online: dai buoni libro agli abbonamenti, fino all’uso dello smartphone. Accanto a questa iniziativa, lo Sportello Famiglia (ogni giovedì mattina dalle ore 10 alle 12 o su appuntamento ai numeri 3898388055 / 3331461545), promosso dall’associazione Sistema Famiglia Aps e nato dall’esperienza di mamme affidatarie e adottive che desiderano offrire sostegno alla genitorialità in tutte le sue forme. “Non basta l’amore – racconta la vicepresidente di Sistema Famiglia Aps Michela Paterno affiancata dalla presidente Ester Morisciano – : servono strumenti e orientamento per affrontare le difficoltà delle famiglie di oggi. L’associazione propone ascolto, consulenze e attività per bambini, genitori single, coppie in crisi o chiunque viva fragilità relazionali”. Entrambe le attività lavoreranno in sinergia, anche con iniziative comuni: il 24 ottobre, ad esempio, un laboratorio dedicato al mese dell’affido vedrà nonni e bambini protagonisti di giochi e incontri intergenerazionali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©