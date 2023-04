Inaugurato il compattatore di plastica PiùBlu

Il Lions Club Livorno Host ha donato un compattatore di plastica all’Acquario di Livorno. L’evento di inaugurazione ha visto la partecipazione del Governatore del Distretto 108LA, Alberto Carradori, e alcuni rappresentanti degli sponsor che hanno contribuito all’acquisto (OLT Offshore LNG Toscana SpA, Banca Castagneto, L&D, Fratelli Santucci, Bagni Pancaldi, Eventi Italia, Zaki Creative Digital Agency, Gino Mercedes, Seatrag).

Dopo l’inaugurazione del compattatore di plastica, si è svolto un meeting nella Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno durante il quale, Giovanni Raimondi, responsabile scientifico della struttura, e il pescatore Agostino Mennella hanno relazionato sullo stato di salute del mare e delle coste, nonché di come ciascuno di noi può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Il compattatore, installato nella hall d’ingresso dell’Acquario di Livorno, permette la raccolta di plastica esclusivamente PET (di migliore qualità rispetto alla raccolta ordinaria) e grazie al suo sistema incentivante, ogni 10 bottiglie conferite, si ha uno sconto all’ingresso all’Acquario. Inoltre, la grafica personalizzata del compattatore funge da monito per tenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali, in particolare quelle marine, ed è visibile ad un pubblico di circa 100.000 persone l’anno.

Il compattatore è una delle numerose azioni del progetto PiùBlu, che si è svolto nell’annata lionistica 2022/23 e che ha visto il mare e l’ambiente come protagonisti di ogni iniziativa. Tra le altre azioni del progetto già svolte vi sono la pulizia delle spiagge con Sons of the Ocean e Leo Club Livorno, la mostra di Trash Art ancora visitabile all’Acquario di Livorno fino a fine giugno (una selezione della collezione del Lions Club International Distretto 108 LA, voluta dal Governatore Marco Busini 2020-2021 e dal coordinatore distrettuale del dipartimento Ambiente Maurizio Giani), la pubblicazione di un libro con 20 buoni propositi per salvare il nostro mare (casa editrice Sillabe) promosso anche un reel social dell’artista Fiorello.

Stefano Pampaloni, presidente del Lions Club Livorno Host, ha commentato: “A giugno dello scorso anno PiùBlu era solo un’idea ma grazie alla collaborazione e all’aiuto dell’amministrazione, dell’Acquario di Livorno, delle aziende del territorio, del Distretto Lions Toscana e di tutti i soci del mio club, siamo arrivati a compimento di quasi tutte le azioni previste. Stiamo definendo giusto l’ultimo atto del progetto, la realizzazione del murale a tema marino. Abbiamo budget e artista, completate le ultime formalità per le autorizzazioni relative al muro individuato partiremo con la realizzazione.”

