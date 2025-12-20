Inaugurato il nuovo ambulatorio medico di Caritas intitolato a Lido Rossi

In via Giorgio La Pira, 9 la struttura sanitaria della Fondazione Caritas dedicata a chi vive ai margini e fatica ad accedere ai servizi di base: medici volontari, future convenzioni per esami e farmaci, supporto psicologico nel segno della testimonianza di Lido Rossi e di una comunità che sceglie di prendersi cura dei più deboli

di Giulia Bellaveglia

Inaugurato il nuovo ambulatorio della Fondazione Caritas, in via Giorgio La Pira, 9, dedicato alle persone con fragilità. La struttura sarà aperta inizialmente due giorni a settimana (ancora da decidere), con l’obiettivo di ampliare progressivamente il servizio grazie alla disponibilità di altri medici volontari e a convenzioni con farmacie e studi per esami e analisi di base. È inoltre prevista, in una fase successiva, l’introduzione di un’attività di supporto psicologico per le persone in situazione di marginalità e per chi è in fase di reinserimento sociale, incluse persone detenute a fine pena. “In città ci sono moltissimi che dormono all’addiaccio – spiega il vescovo monsignor Simone Giusti – e che non riescono ad accedere nemmeno ai servizi di base, come i dormitori. Molte di loro non hanno la tessera sanitaria perché sono invisibili, ma si ammalano come tutti: soffrono, possono contrarre malattie e rappresentano una fragilità che riguarda tutta la comunità. Per questo c’è bisogno di soccorrerle e prendersene cura.”. La nuova realtà è intitolata alla memoria di Lido Rossi, giovane missionario partito per lo Swaziland (oggi eSwatini ndr), dove ha continuato a prendersi cura degli altri fino alla morte. La sua testimonianza è ora custodita e ricordata anche grazie all’impegno della cognata, Zita Falleni, che ne mantiene viva la memoria. “Nasce così – prosegue Giusti – questo punto medico nella Cittadella della Carità, che vogliamo continuare a sviluppare perché i bisogni sono tanti. Grazie di cuore ai medici che offrono gratuitamente il loro tempo e ai donatori: questo Villaggio della Carità esiste grazie a voi. Oggi c’è bisogno di una società capace di donarsi, perché solo nel dono di sé si costruiscono relazioni vere e una comunità più umana.”. Lo storico servizio di “Binario mobile” continuerà comunque la propria attività quotidiana nelle strade della città, fungendo anche da punto di orientamento verso l’ambulatorio per i casi che necessitano di un’assistenza più strutturata. Giorni e orari di apertura dei nuovi servizi saranno comunicati e aggiornati sul sito ufficiale della Fondazione Caritas.

