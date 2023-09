Inclusione lavorativa, una giornata di incontri e degustazioni a Parco Levante

Organizzata da Fondazione Livorno, il 1 ottobre dalle 10 alle 20 una giornata di riflessione, incontri, esperienze lavorative ed anche di degustazioni e spettacolo: 10 i negozi che, con positività e entusiasmo, hanno aderito all’iniziativa “assumendo” i ragazzi per la durata della manifestazione, 8 le associazioni protagoniste

È stata presentata il 26 settembre negli spazi di Fondazione Livorno Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie della comunità, manifestazione dedicata al tema dell’inclusione lavorativa, organizzata da Fondazione Livorno in collaborazione con il Centro Commerciale Parco Levante e le associazioni del territorio. Il 1 ottobre, dalle 10 alle 2, si svolgerà negli spazi interni ed esterni del Parco Levante una giornata di riflessione, incontri, esperienze lavorative ed anche di degustazioni e spettacolo, per far conoscere alla città e a tutto il territorio della provincia i progetti sostenuti e l’attività di inclusione lavorativa svolta. L’iniziativa è realizzata in occasione della undicesima Giornata europea delle fondazioni, quest’anno incentrata sul tema dell’inserimento lavorativo con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle tante iniziative diffuse nel Paese che mettono al centro il lavoro quale strumento per favorire l’autodeterminazione e l’inclusione sociale. La Giornata Europea delle Fondazioni è una ricorrenza alla quale teniamo in modo particolare – ha affermato il Presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti in apertura della conferenza stampa – Quest’anno poi, il tema affrontato è di grande importanza: l’inserimento lavorativo dei soggetti fragili è infatti un tema che riguarda non il singolo o lo specifico gruppo, bensì l’intera comunità. L’evento occuperà un’intera giornata e sarà un’occasione per socializzare e interagire con il pubblico che frequenta i 38 negozi e i 7 ristoranti del Parco Levante dalle ore 10.00 fino alle 20.00. A tal proposito il Direttore del Parco Levante Federico Lensi ha ribadito l’importanza di Dare la massima visibilità all’evento e alle associazioni protagoniste creando un’occasione di incontro e dialogo sul tema del lavoro inclusivo. Sono 10 i negozi del Centro Commerciale che, con positività e entusiasmo, hanno aderito all’iniziativa “assumendo” i ragazzi per la durata della manifestazione: Roadhouse, Chicco, Kiabi, Euronics, Caffè Pascucci, Pizza ganza, Live 978, Mostra cinema Coop, Coop Levante, Mission Group. Sono otto le associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Cooperativa sociale Parco del Mulino, Fondazione Caritas Livorno ETS, Cooperativa sociale San Benedetto, Cooperativa sociale Brikke Brakke, ODV Opere sociali San Bernardo Abate, Capire un’H APS insieme a Cooperativa Le Livornine, Impresa sociale Thisintegra, Compagnia Mayor von Frinzius. Per la prima volta si sono riunite e faranno incontrare i protagonisti dei progetti realizzati con il pubblico del Centro Commerciale. Insieme, presenteranno i risultati del loro impegno nei sette gazebi messi a disposizione per l’occasione dalla direzione del Parco del Levante nella “piazza” interna al Centro Commerciale. Insieme, le associazioni incontreranno amministratori e rappresentanti di enti, in una tavola rotonda organizzata per avviare un confronto serrato, capace di mettere a fuoco criticità e opportunità e dare impulso a nuovi e più importanti progetti. Contemporaneamente, sul grande schermo posizionato all’ingresso principale della struttura, scorreranno, in loop, le immagini dei video prodotti dalle associazioni per far conoscere la propria storia e l’attività svolta. Le associazioni allestiranno ciascuna un proprio spazio fin dalle 10 del mattino, per far conoscere l’attività svolta e, eventualmente, i prodotti realizzati. Brikke Brakke, per esempio, organizzerà un t-shirt swap: si porta una maglietta, vecchia o nuova, si scambia con un’altra e chi partecipa al baratto concorre all’estrazione di tre bellissime sculture fatte dai soci della cooperativa.

In merito alla partecipazione di Brikke Brakke, Federico Beconi ha spiegato come da tempo l’associazione si dedichi alla pratica del ri-uso creativo. Siamo lieti di presentare oggi la nostra “balena creativa”, una delle tre sculture messe in palio per l’estrazione – ha poi aggiunto. Per tutta la giornata resterà acceso il forno all’esterno del Centro commerciale e la cooperativa sociale Parco del Mulino, con il sostegno dell’Associazione Tortai Livornesi (CNA), preparerà per il pubblico degustazioni gratuite di torta di ceci e “Cinque e cinque con melanzane”. La degustazione non è finalizzata semplicemente alla valorizzazione della qualità del prodotto, ma anche a lanciare un messaggio forte: dimostrare a negozi e multinazionali che questi ragazzi hanno grandi capacità, e hanno il diritto di poterle mettere in pratica senza che la loro fragilità possa ostacolarli. Queste le parole di Marco Paoletti, Direttore del Parco del Mulino. Dalle 17, invece, l’Impresa sociale Thisintegra, offrirà tisane e bevande di produzione propria. “Al giorno d’oggi – ha affermato Andrea Benassi – un ragazzo con disabilità che trova la propria dimensione nell’ambito professionale è a dir poco sorprendente. Noi però ci auspichiamo che, in un futuro non troppo lontano, tutto questo possa diventare la normalità”. Sempre alle 17 si svolgerà un dibattito pubblico nella “piazza” coperta del Centro commerciale. Federico Lensi, Direttore Parco Levante, darà il benvenuto agli ospiti, l’Assessora all’urbanistica Silvia Viviani, invece, porterà i saluti del Sindaco. Con i rappresentanti delle Associazioni si confronteranno sul tema dell’inclusione lavorativa dei soggetti fragili Luciano Barsotti – Presidente Fondazione Livorno, Andrea Raspanti – Assessore alle politiche sociali Comune di Livorno, Sara Nocentini – Assessorato alle politiche sociali Regione Toscana, responsabile segreteria, Daniela Bartalucci – Collocamento Mirato Centro Impiego di Livorno ARTI, Luca Franciosi – Confcommercio, Dania Mondini – giornalista Rai, conduttrice del Tg1 e coordinatrice del progetto “Giornalista per un giorno”. Modererà il dibattito Lamberto Giannini. Alla conferenza stampa sono infine intervenuti Nicola Patti per Fondazione Caritas Livorno, da sempre in prima linea nel sostenere le persone più fragili in cerca di occupazione promuovendo corsi di formazione professionale e borse-lavoro, e Lamberto Giannini, direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius, che chiuderà la manifestazione con una lezione aperta all’insegna di un teatro inclusivo, per tutti e di tutti. Con questo spettacolo verranno messe in evidenza due esperienze: quella dei ragazzi della compagnia che stanno girando l’Italia con i loro spettacoli, e quella di Alyssa Bruni, una ragazza non vedente che sta studiando per diventare giornalista. Alyssa, che, tra l’altro, sta seguendo un tirocinio formativo presso l’ufficio stampa di Fondazione Livorno, introdurrà lo spettacolo intervistando alcuni attori della compagnia.

