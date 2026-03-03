Incontro informativo sull’amministratore di sostegno

L’incontro, promosso dall'Associazione Malati Alzheimer Livorno e aperto alla cittadinanza, si terrà il 6 marzo alle ore 16.30 nella sede del Cesvot

AMAL (Associazione Malati Alzheimer Livorno) promuove un evento informativo dedicato alle persone più fragili, con l’obiettivo di approfondire i principali aspetti legati alla figura dell’Amministratore di Sostegno (ADS). L’Amministratore di Sostegno ha il compito di tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una malattia, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi (ad esempio anziani, persone con disabilità o malati). Questa figura supporta il beneficiario nelle decisioni più rilevanti, come la gestione del patrimonio o le scelte in ambito sanitario, agendo sempre nel suo esclusivo interesse. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà il 6 marzo alle ore 16.30 nella sede del Cesvot, in via Fagiuoli 9. L’iniziativa nasce dalle numerose richieste dei cittadini che frequentano AMAL e dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati impegnati su questo importante tema, che spesso incide profondamente sulla vita delle persone, cogliendole impreparate.

Sono previsti interventi dedicati:

agli aspetti procedurali, ai doveri dell’ADS e all’importanza della misura di protezione per il beneficiario, a cura dell’Avv. Silvia Bondi;

agli aspetti penalistici e agli eventuali profili di responsabilità dei familiari in caso di omessa nomina dell’ADS, a cura dell’Avv. Angie de Santi Simonini;

agli aspetti sanitari, al consenso informato e al rifiuto delle cure, con un approfondimento sulla posizione del medico nei casi di pazienti privi di amministratore di sostegno, a cura della Dott.ssa Lisa Perugino, medico legale.

Sarà inoltre garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), a cura dello Sportello ABC del Comune di Livorno e dell’Associazione Comunico.

