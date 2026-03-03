Incontro informativo sull’amministratore di sostegno
L’incontro, promosso dall'Associazione Malati Alzheimer Livorno e aperto alla cittadinanza, si terrà il 6 marzo alle ore 16.30 nella sede del Cesvot
AMAL (Associazione Malati Alzheimer Livorno) promuove un evento informativo dedicato alle persone più fragili, con l’obiettivo di approfondire i principali aspetti legati alla figura dell’Amministratore di Sostegno (ADS). L’Amministratore di Sostegno ha il compito di tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una malattia, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi (ad esempio anziani, persone con disabilità o malati). Questa figura supporta il beneficiario nelle decisioni più rilevanti, come la gestione del patrimonio o le scelte in ambito sanitario, agendo sempre nel suo esclusivo interesse. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà il 6 marzo alle ore 16.30 nella sede del Cesvot, in via Fagiuoli 9. L’iniziativa nasce dalle numerose richieste dei cittadini che frequentano AMAL e dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati impegnati su questo importante tema, che spesso incide profondamente sulla vita delle persone, cogliendole impreparate.
Sono previsti interventi dedicati:
agli aspetti procedurali, ai doveri dell’ADS e all’importanza della misura di protezione per il beneficiario, a cura dell’Avv. Silvia Bondi;
agli aspetti penalistici e agli eventuali profili di responsabilità dei familiari in caso di omessa nomina dell’ADS, a cura dell’Avv. Angie de Santi Simonini;
agli aspetti sanitari, al consenso informato e al rifiuto delle cure, con un approfondimento sulla posizione del medico nei casi di pazienti privi di amministratore di sostegno, a cura della Dott.ssa Lisa Perugino, medico legale.
Sarà inoltre garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), a cura dello Sportello ABC del Comune di Livorno e dell’Associazione Comunico.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.