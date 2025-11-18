Incontro pubblico sulla sicurezza nei quartieri

L’iniziativa, promossa dal Consiglio di Zona 4, si terrà giovedì 20 novembre alle ore 18:00 al Centro Sociale La Leccia. Sarà dato spazio alle domande, alle segnalazioni e alle proposte dei cittadini

Il Consiglio di Zona 4 del Comune di Livorno organizza un incontro pubblico dedicato al tema “La sicurezza dei nostri quartieri”, un momento di confronto aperto a tutti i cittadini dei quartieri Coteto, Leccia, Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia e Valle Benedetta. L’iniziativa si terrà giovedì 20 novembre alle ore 18:00 al Centro Sociale La Leccia con l’obiettivo di affrontare criticità, esigenze e proposte legate alla sicurezza urbana e al miglioramento della vivibilità del territorio. All’incontro interverranno: Giampaolo Dotto, Security Manager del Comune di Livorno; Michela Pedini, funzionaria della Polizia Municipale; Federico Mirabelli, assessore ai lavori pubblici. I relatori offriranno una panoramica sulle azioni attualmente in corso, sulle strategie di prevenzione e sulle prospettive future per rafforzare la sicurezza dei quartieri della zona 4. Sarà inoltre dato spazio alle domande, alle segnalazioni e alle proposte dei cittadini. Il Consiglio di Zona 4 invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare: la sicurezza è un tema che riguarda l’intera comunità e richiede un confronto costruttivo tra istituzioni e residenti.

