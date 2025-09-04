Ines Cup, terza edizione per la regata e cena di beneficenza

Aperta anche ai non regatanti, lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare alla fondazione Monasterio per sostenere la realizzazione di alloggi adiacenti la struttura ospedaliera d’eccellenza cardiologica pediatrica e in futuro, una stanza in grado di poter ospitare le famiglie, all’interno della struttura stessa dedicata alle lunghe degenze

È in programma domenica 7 settembre, dalle ore 10:00 a Livorno, la terza edizione della Ines Cup, la regata organizzata dallo Yacht Club Livorno, con la cena di beneficenza, aperta anche ai non regatanti, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla fondazione Monasterio per sostenere la realizzazione di alloggi adiacenti la struttura ospedaliera d’eccellenza cardiologica pediatrica e in futuro, una stanza in grado di poter ospitare le famiglie, all’interno della struttura stessa dedicata alle lunghe degenze. La manifestazione velica, classi di regata ORC-Gran crociera, Rating Fiv, partirà dalla Terrazza Mascagni di Livorno per raggiungere il giro di boa nelle acque antistanti punta Righini a Castiglioncello e quindi il porto turistico Cala de’ Medici di Rosignano Solvay. Il rientro è previsto entro e non oltre le ore 17, al punto di partenza. La regata si svolgerà in questo percorso costiero in modo da permettere agli appassionati di poterla seguire anche da terra. Giunta alla terza edizione, la regata ha visto negli anni una partecipazione crescente, e questa edizione della Ines Cup in particolare per la prima volta, vedrà anche la partecipazione dell’unità a vela della guarda Costiera “GIPSEA” G.C. L28. La premiazione si terrà alle ore 18:30 allo Yacht Club Livorno (via del Molo Mediceo 21) a seguire, alle 19,45 è previsto l’aperitivo e la cena di beneficenza, con i vini offerti dalla Tenuta Le Colonne e da Corteaura Franciacorta, aperta anche ai non regatanti, con musica dal vivo e il concerti dei “The New Choir & Tornado Band” e a seguire il concerto di “Dafel Band”. La regata è organizzata dallo Yacht club Livorno e sostenuta da Radio Echomedica, Carrozzeria Labronica, Il mercante di stock, Mon Réve. Info e iscrizioni (entro venerdì 5/09 ore 19:00): [email protected] [email protected] tel. 3289715405. Prenotazioni cena tel. 3289715405.

La Fondazione Monasterio con due ospedali interamente pubblici – l’Ospedale San Cataldo a Pisa e l’Ospedale del Cuore a Massa, unisce competenza clinica, ricerca all’avanguardia. Da oltre vent’anni, l’impegno della Fondazione si estende ben oltre i confini italiani grazie a missioni di cooperazione internazionale. Da decenni l’Ospedale del Cuore, di Massa, accoglie bambini cardiopatici provenienti da Paesi poveri, offrendo loro cure gratuite e la speranza di una vita migliore. È proprio per accogliere questi piccoli pazienti e le loro famiglie che sta nascendo la Casa di Aisha, la terza casa di accoglienza di Monasterio. Un luogo pensato per offrire non solo un tetto, ma anche calore, sostegno e dignità. Sarà un edificio ecosostenibile immerso in un uliveto, a pochi passi dall’Ospedale del Cuore. Con i suoi 450 metri quadrati, in legno e acciaio, ospiterà 10 unità abitative, accessibili anche a persone con disabilità, per accogliere fino a 25 ospiti. Per rendere possibile tutto questo, nel 2022 è nata la Fondazione Luigi Donato per Monasterio, un ente senza scopo di lucro presieduto dal Campione del Mondo 1982 Marco Tardelli, con l’unica finalità di sostenere i progetti di cura, ricerca e accoglienza di Monasterio attraverso la promozione di eventi e la raccolta fondi. “La Ines Cup di domenica e il trofeo Monasterio sono per noi motivo di profondo orgoglio- ha dichiarato Luciano Ciucci, direttore generale della Fondazione- A nome di tutta Monasterio ringrazio la famiglia promotrice: con passione, impegno continuo e generosità ha dato vita e impulso a una manifestazione che non è solo sport, ma un gesto di fiducia, sostegno e di vita condivisa. Ines e tutta la sua splendida famiglia sono parte della nostra Squadra del Cuore e tramite prezioso per un rapporto sempre più stretto con il territorio e la comunità. Gli ospedali non sono diversi da una barca a vela: come in un equipaggio, così nella cura, ciascuno ha un ruolo essenziale alla buona riuscita della navigazione. Siamo orgogliosi di navigare insieme verso nuove mete guidati dall’obiettivo comune di offrire sempre la migliore risposta di cura”. “The New Choir & Tornado Band” è un ensemble livornese formato da circa trenta coristi e cinque musicisti, e rappresenta la realtà di maggior spicco dell’A.P.S. TUTTInMUSICA. In linea con l’etica di TuttinMusica, il complesso è molto attivo anche nel settore sociale e della beneficenza e partecipa a iniziative volte alla raccolta fondi per associazioni tra cui ADMO, AIRCS, AssoFly, ASHaL, Medici Senza Frontiere, Ospedale Meyer di Firenze, Vite Onlus, Unione Italiana Ciechi, I sogni di Jo. Nel 2018 ha seguito e supportato il progetto Sail4All realizzato da Marco Rossato, primo velista paraplegico che ha circumnavigato l’Italia in solitaria per rilevare l’accessibilità portuale e diffondere i diritti delle persone con disabilità. Questo gruppo è caratterizzato da un repertorio incentrato sulla musica pop italiana e internazionale ma con richiami ad altri generi come il rock, il gospel e la musica cantautoriale. Gli arrangiamenti vocali sono curati dalla direttrice Noemi Pacini. DAFEL BAND è un gruppo che affonda le proprie radici nella musica rock e soul anni Sessanta e Settanta con Steve Smith alla Voce, Alberto Gramaglia alle Tastiere e seconda voce, Daniele Creatini al Basso e ai cori, Gabriele Pisaneschi alla Batteria, Simone Turini alla Chitarra.

PROGRAMMA INES CUP, TERZA EDIZIONE

In mare per l’ospedale del cuore

Ore 10:00 – Terrazza Mascagni. Viale Italia

Partenza della regata Premio Monasterio. (Classi di regata ORC-Gran crociera, Rating Fiv)

Ore 10:15 – Terrazza Mascagni. Viale Italia

Partenza della veleggiata a vele bianche Ines Cup

Ore 18:30 – Yacht Club Livorno Via del Molo Mediceo 21

Premiazione

Ore 19:45 aperitivo e Cena – Yacht Club Livorno Via del Molo Mediceo 21

Apertivo e cena di beneficenza aperta anche ai non regatanti, con il concerto dei “The New Choir & Tornado Band” a seguire concerto “Dafel Band”

