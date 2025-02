Iniziano i lavori del primo giardino Alzheimer Friendly: “Grazie a tutti”

Grazie a Svs, per la prima volta a Livorno, nascerà un giardino aperto al pubblico pensato e progettato per il benessere psicofisico di utenti affetti da malattia di Alzheimer. La direzione dei lavori è assunta a titolo volontario dall’Agr. Dott.ssa Paola Spinelli

Lunedi 10 febbraio Svs avvia i lavori di realizzazione del giardino Alzheimer friendly nell’area verde in piazza Italo Piccini, di fronte al centro diurno “SVS al Porto”. Sulla base del patto di collaborazione con il Comune di Livorno, che lo ha affidato all’associazione di volontariato, il sito sarà recintato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini durante tutte le fasi di permanenza del cantiere. Il progetto prevede, per la prima volta a Livorno, la creazione da parte di SVS, di un giardino aperto al pubblico, ma pensato e progettato per il benessere psicofisico di utenti affetti da malattia di Alzheimer. Un giardino che potrà ospitare laboratori e percorsi terapeutici non farmacologici per la stimolazione cognitiva, sensoriale e motoria oltre all’ortoterapia per gli ospiti del Centro SVS al Porto, ma non soltanto. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso la realizzazione di una città più attenta alle esigenze delle persone con fragilità cognitive, offrendo uno spazio dove il contatto con la natura, arricchito dalle attività e dai laboratori condotti da operatori professionisti, possa diventare parte integrante del percorso di cura. Al tempo stesso il giardino resta pubblico, permettendo l’incontro e contrastando lo stigma e l’isolamento legati alla malattia che spesso colpiscono i malati e i loro familiari. Il progetto realizza anche una riqualificazione urbana mantenendo piante e verde esistenti, integrati ed arricchiti da nuove specie vegetali opportunamente scelte e da arredi urbani. La direzione dei lavori è assunta a titolo volontario dall’Agr. Dott.ssa Paola Spinelli, che lavorerà di concerto con l’Ufficio del Verde del Comune di Livorno. Svs ringrazia quanti stanno contribuendo e quanti ancora vorranno partecipare alla raccolta fondi per la concretizzazione di questa idea ambiziosa e al conseguente cambio di visione nel rapporto con una malattia tanto difficile nella gestione del quotidiano.

