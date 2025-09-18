Insieme per costruire, nuovo corso pomeridiano
L’associazione amplia la propria offerta con una attività dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni con bisogni educativi speciali e disabilità
L’associazione Insieme per costruire, con sede all’stituto Scolastico Sacro Cuore in via Cecconi 25, nasce dall’iniziativa di un gruppo di genitori uniti dal desiderio di offrire opportunità concrete ai propri figli con disabilità. Da anni l’associazione propone attività di autonomia e socializzazione con corsi pomeridiani aperti a tutti e corsi mattutini rivolti ai ragazzi che hanno terminato il percorso scolastico. A partire da ottobre, Insieme per costruire amplia la propria offerta con un nuovo corso pomeridiano dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni con bisogni educativi speciali e disabilità. L’obiettivo è fornire uno spazio sicuro e accogliente in cui i bambini possano sviluppare autonomia, capacità comunicative e relazionali, oltre a favorire momenti di socializzazione. “Il nostro impegno – spiegano i responsabili – è quello di creare un ambiente protetto, inclusivo e stimolante, che possa rappresentare un punto di riferimento non solo per i bambini, ma anche per le famiglie che spesso si trovano sole ad affrontare percorsi complessi”. L’associazione invita famiglie, cittadini e realtà del territorio a conoscere e sostenere i progetti di Insieme per costruire, che si basano sulla collaborazione, la solidarietà e la condivisione.
Per informazioni e per sostenere i nostri progetti:
Stefano: 320 578 8575
Debora: 339 212 8677
Facebook: Insieme per costruire
Instagram: insieme_per_costruire
