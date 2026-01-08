La Befana delle Fonti del Corallo dona 1.000 € in beneficenza

L'evento in musica con sfide a canestro, giochi e animazione organizzato da Cronosax in collaborazione con la direzione di Fonti del Corallo ha permesso di raccogliere 1.000 € destinati a Aipd, Autismo Livorno e Volare senz'ali nell'ambito del progetto In cammino con noi

E’ stata una Befana veramente speciale quella che si è presentata martedì pomeriggio a Fonti del Corallo. Una Befana che per la gioia di bambini (ma anche adulti…) è apparsa in una versione piuttosto insolita e prettamente sportiva. E in una città come Livorno, in cui ogni giorno lo sport viene praticato a qualsiasi livello da migliaia di persone e soprattutto da tantissimi appassionati di basket, la Befana 2026 non poteva che presentarsi nelle vesti di una “Befana a…canestro!” Nelle hall al primo e secondo piano del centro commerciale di Porta a Terra è andata in scena una gran festa del basket labronico, presenziata dalla Befana-Miss e dalle sue belle aiutanti, in collaborazione e con il coinvolgimento di tutti gli atleti “Leoni Amaranto” dell’U.S. Livorno Basket (attualmente la più antica realtà della “palla a spicchi” livornese ancora in attività). Sono stati montati due canestri e tracciati percorsi speciali, dove i giovani e giovanissimi Leoni Amaranto, ma anche tutti gli appassionati di basket presenti che hanno voluto parteciparvi, si sono cimentati in divertenti sfide a suon di canestri, in giochi e percorsi con la palla, sempre naturalmente sotto lo sguardo attento della Befana e delle sue aiutanti-miss. Non sono mancate la musica condotta da Nike d.j. e l’intrattenimento curato dal vulcanico affabulatore Alby, oltre all’animazione di Bianca ed alle coreografie delle Lady Single Dance della Dance Master Young. Un evento, in sostanza, per tutta la famiglia, partecipato da tantissimi bambini, atleti, genitori ed appassionati di basket, che ha assunto anche un carattere sociale e di solidarietà: l’appuntamento con la Befana a Fonti del Corallo, infatti, fortemente voluto dalla direzione del Centro e promosso dalle Acli Livorno e dalla Cronosax asd U.S. Acli Spettacolo & Sport, ha dedicato anche attimi di riflessione e momenti solidali grazie alla presenza, con un loro stand, delle associazioni aderenti al progetto “In Cammino con Noi”, ovvero la Aipd (Associazione italiana persone down), Autismo Livorno e Volare senz’ali, realtà livornesi operative nella tutela dei bambini, dei ragazzi e adulti con gravi disabilità. A loro è stato consegnato a fine evento, dalla direzione del Centro Commerciale, un contributo di € 500,00 a sostegno della loro encomiabile attività. Un ulteriore bonifico di € 500,00, così come avvenuto nelle ultime due edizioni della “Befana a…canestro!”, è stato predisposto anche dai Leoni Amaranto-U.S. Livorno basket, rappresentati da Andrea Falleni, contribuendo ad alzare il valore della beneficenza a 1.000 €. La Befana a Fonti del Corallo, sostanzialmente, è stata un successo, un pomeriggio di gran festa, capace di favorire l’aggregazione ed il coinvolgimento di generazioni diverse tramite lo sport, la musica, lo spettacolo e l’animazione. Per un giorno una Befana sportiva ha volato con la sua scopa sul mondo del basket livornese e sul volontariato fornito da associazioni che necessitano quotidianamente di sostegno e solidarietà.

