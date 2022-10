La beneficenza della Romito Swim Race donata a Cure Palliative

La gara purtroppo quest'anno non si è potuta svolgere per le avverse condizioni metereologiche. Questo non ha impedito di realizzare la raccolta di beneficenza. Versati 2.000 €

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna della beneficenza della quarta edizione della manifestazione di nuoto Romito Swim Race, organizzata dalla Proloco e dal Circolo Nautico di Quercianella con il patrocinio del Comune di Livorno. La gara, che si disputa in uno dei tratti di mare più suggestivi della costa toscana, purtroppo quest’anno non si è potuta svolgere per le avverse condizioni metereologiche. Questo non ha impedito di realizzare la raccolta di beneficenza che quest’anno è stata donata al reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno. Sono stati devoluti alla Associazione Cure Palliative di Livorno 1000€ da parte della ASD DLF Nuoto Livorno come organizzatore della Romito Swim Race e 1000€ dal nuovo supporter OLT. La cerimonia per la consegna della beneficenza si è svolta nella sede del D.L.F. Nuoto Livorno, presenti presidente DLF Ilio Barotini, Samuele Pampana Romito Swim Race, Ing Giorgi OLT, Silvia Petruccione Proloco, Dottoressa Luschi Francesca Cure Palliative, Comune di Livorno… L’appuntamento è dunque rimandato al prossimo anno, con il Comitato Organizzativo più carico che mai dopo lo stop forzato di quest’anno, con nuove iniziative legate all’ambiente ed alla salvaguardia del territorio.

Team Romito Swim Race: Samuele Pampana, Michela Bruzzone, Fabrizio Palomba, Riccardo Risaliti, Marino Biancotti, Filippo Rinaldi e il medico Dott. Benedetta Berti.

