La Croce Azzurra Livorno, 4 posti per Servizio Civile Universale

Presso la Croce Azzurra P.A. di Livorno sono disponibili 3 posti nell’ambito del progetto “Assistenza Soccorso Pisa e Livorno” (titolo e codice progetto: Assistenza Soccorso Pisa e Livorno – PTCSU0005720013274NMXX – codice sede 148326) di cui un 1 posto riservato a giovani con minori opportunità.

Al progetto può partecipare:

chiunque abbia un’età fra i 18 ed i 29 anni (non compiuti)

cittadini italiani;

cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;

non abbia riportato condanna anche non definitiva alla

Coloro che avendo i requisiti di legge previsti avranno deciso di impegnarsi nel Servizio Civile Universale saranno per un anno d’aiuto alla collettività, direttamente e concretamente.

Le domande dovranno essere presentate online sulla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/ (Spid richiesto solo per cittadini Italiani). Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di circa euro 503 mensili per un impegno settimanale di 25 ore. Per informazioni o per qualsiasi dubbio nella presentazione della domanda rivolgersi in orario di ufficio, alla Croce Azzurra P.A. – via Gino Graziani, 9 (di fronte all’Ipercoop) – Tel. 0586/422222. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 18 Febbraio 2025.

