La due giorni speciali, presentato l’evento a sostegno della ricerca neuro-oncologica

Sport, inclusione e solidarietà: sabato 18 e domenica 19 luglio due giornate tra canottaggio, nuoto, calcetto e atletica a Donoratico e all'Academy in Borgo. L'iniziativa sostiene la Fondazione “Alziamo il muro”, nata in memoria di Meri Malucchi, a favore della ricerca neuro-oncologica dell'ospedale

Sabato 18 e domenica 19 luglio si accenderanno i riflettori su “La due giorni speciali” evento dedicato allo sport, all’inclusione e allo spirito di squadra a sostegno della Neurochirurgia dell’ospedale, attraverso la fondazione “Alziamo il muro” in memoria dell’ex pallavolista Meri Malucchi, pensata per sostenere la ricerca neuro-oncologica per la lotta contro i tumori cerebrali. La manifestazione, che unisce Livorno e Donoratico sotto il segno della solidarietà, è organizzata da Sportlandia e dal Centro San Simone “Gli amici di tutti” Onlus, con il patrocinio del Comune di Livorno, del Comune di Castagneto Carducci, dell’Unione Insigniti medaglia al merito della Repubblica Italiana. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala Cerimonie a Palazzo Comunale: presenti il sindaco Luca Salvetti, Mauro Martelli presidente di Sportlandia, Orazio Santonocito direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale di Livorno, Anna Luisa Di Stefano neuro-oncologa, Gianni Assirelli presidente della fondazione “Alziamo il muro”, Davide Pancaccini vicepresidente dell’Academy Livorno, Corrado Salvini presidente dei Veterani dello Sport, Patrizia Anfossi presidente del Centro San Simone “Gli amici di tutti” Onlus. Il presidente del Circolo Nautico di Donoratico Claudio Bagnoli, impossibilitato ad intervenire, ha inviato un messaggio di saluto.

“È con grande piacere – ha affermato il sindaco Salvetti – che ospitiamo la presentazione di questa manifestazione nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno, a testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva a queste due giornate speciali. Il 18 e 19 luglio vivremo momenti di particolare valore umano e sociale, resi possibili dall’impegno di realtà che operano con dedizione sul territorio e che conosciamo da tempo. L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso che, negli ultimi sette anni, ha promosso inclusione, spirito di squadra e partecipazione, valorizzando l’entusiasmo e l’impegno di tanti giovani. Particolarmente apprezzabile è inoltre la scelta degli organizzatori di sostenere la Neurochirurgia, una delle eccellenze sanitarie della città di Livorno”. “La beneficenza – ha ricordato Mauro Martelli di Sportlandia – è uno dei principi fondamentali del nostro Statuto. Per questa iniziativa abbiamo deciso di sostenere la Neurochirurgia di Livorno, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale, che grazie alla Fondazione ‘Alziamo un muro’ può beneficiare di donazioni, erogazioni liberali e, auspichiamo presto, anche del contributo del 5 per mille. Lo sport rappresenta uno strumento straordinario di inclusione e integrazione. Per questo abbiamo organizzato una manifestazione di due giorni dedicata ai nostri ragazzi, strutturata come una mini olimpiade. La prima giornata si svolgerà al Circolo Nautico di Donoratico, polo nazionale del coastal rowing. I partecipanti si cimenteranno in attività di canottaggio, nuoto, bocce, ping-pong e biliardino, seguite da un momento conviviale. L’evento sarà inoltre l’occasione per promuovere il gemellaggio tra Sportlandia – Vigili del Fuoco Tomei e il Circolo Canottieri Armida di Torino, prestigiosa realtà del panorama remiero italiano. La seconda giornata avrà luogo al campo Academy di Borgo Cappuccini e sarà dedicata al calcetto e all’atletica leggera. In entrambe le giornate, i partecipanti saranno premiati dai Veterani dello Sport di Livorno. Siamo orgogliosi – ha aggiunto Martelli – che i nostri ragazzi possano essere ambasciatori dei valori di inclusione, integrazione e solidarietà che ispirano questa iniziativa”. Il programma delle due giornate prevede un calendario ricco di attività sportive per condividere amicizia, energia e collaborazione. Il cartellone si apre alle 9 di sabato 18 luglio al Circolo Nautico di Donoratico dove saranno organizzati giochi in acqua, gare di bocce e nuoto, partite a biliardino e ping-pong. Ci sarà spazio per il pranzo (10€) e per la premiazione, quest’ultima a cura dei Veterani dello Sport di Livorno. La giornata si concluderà alle 17. Il campo Academy Livorno in Borgo dei Cappuccini a partire dalle 9 e fino alle 12 circa farà da contenitore alla seconda giornata, quella di domenica. Gare di calcetto, corsa e slalom con birilli le attività programmate. Anche in questo caso la cerimonia di premiazione sarà a cura dei Veterani dello Sport di Livorno.

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