La Misericordia di Antignano insegna le manovre salvavita in piazza Grande

Sabato 17 ottobre, dalle 15 alle 18, dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Un’iniziativa aperta a tutti per imparare gesti che possono salvare una vita

In occasione della settimana internazionale della rianimazione cardiopolmonare “Viva!”, i volontari della Misericordia di Antignano saranno presenti in Piazza Grande, sul lato di Palazzo Grande, per un pomeriggio dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione dei cittadini. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre, dalle 15 alle 18, con dimostrazioni pratiche e prove guidate di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e utilizzo del defibrillatore (DAE). L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, permetterà ai partecipanti di conoscere le manovre fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco: dal riconoscimento dell’emergenza alla corretta chiamata al numero unico per le emergenze, fino all’esecuzione del massaggio cardiaco e all’utilizzo del defibrillatore. Conoscere queste semplici manovre può fare la differenza tra la vita e la morte, consentendo di intervenire nei momenti decisivi in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un’occasione concreta per avvicinarsi alle tecniche salvavita, acquisire maggiore consapevolezza e contribuire a rendere la comunità più preparata ad affrontare le emergenze.

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