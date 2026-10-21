La Musica che Dona, una serata di canzoni ed emozioni per ricordare Sara Mazzi

Sabato 24 ottobre, alle 21.15 al Teatro Filicchi, diciassette cantanti si esibiranno nello spettacolo organizzato da MusiCanto a favore dell’Associazione Culturale Sara Mazzi. Ingresso a offerta libera, con ricavato devoluto all’associazione

Sabato 24 ottobre, alle ore 21.15, l’Associazione MusiCanto porta in scena a Livorno uno spettacolo dedicato alle emozioni e ai ricordi, a favore dell’Associazione Culturale Sara Mazzi. Una canzone può farci tornare indietro negli anni, riportare alla mente un incontro, un momento felice o una persona cara. È questo il meraviglioso potere della musica, capace di parlare direttamente al cuore. Da questa idea prende vita “La Musica che Dona – Viaggio nelle canzoni più belle, fra ricordi ed emozioni”, lo spettacolo musicale in programma sabato 24 ottobre, alle ore 21.15, al Teatro Filicchi di Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno. Il pubblico sarà accompagnato attraverso alcuni dei brani più amati della musica italiana e internazionale, interpretati da diciassette cantanti che, con differenti sensibilità artistiche, daranno vita a un coinvolgente alternarsi di atmosfere ed emozioni. Il cuore dell’iniziativa sarà però la solidarietà. Lo spettacolo è organizzato a favore dell’Associazione Culturale Sara Mazzi, da oltre trent’anni impegnata nella promozione dei valori della vita, dell’altruismo e dell’attenzione verso gli altri. L’associazione porta avanti il ricordo di Sara Mazzi, la bambina livornese scomparsa nel gennaio 1990, prima piccola donatrice di organi della città. Una testimonianza di generosità che continua a vivere attraverso numerose iniziative, dal Torneo Sara Mazzi al Giardino di Sara, idealmente collegato al Giardino di Alì di Crotone, dedicato alle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. L’incontro con MusiCanto, associazione fondata nel 2002 e da anni attiva nella produzione di spettacoli musicali e teatrali, nasce dalla condivisione di valori umani e sociali, nella convinzione che la musica possa diventare uno straordinario veicolo di solidarietà. Protagonisti della serata saranno Alessandro Guerri, Angela Costa, Antonella Ribecai, Bernadette Palla, Chiara Filippeschi, Claudia Bernini, Elena Palmerini Morelli, Francesca Becagli, Giacomo Umpetti, Giovanna Scognamillo, Giovanni Argelassi, Marinella Vasile, Patrizia Macera, Rino Schiaffino, Stefania Masini, Susanna Nugnes e Tiziana Angelozzi. A presentare lo spettacolo sarà Nanni Razzauti. Collaboreranno Marco Conte, per audio e luci, e Stefania Cappanera, per gli allestimenti scenografici. La cura artistica è dell’Associazione MusiCanto, con il coordinamento artistico di Riccardo Pagni. Un appuntamento nel quale il piacere di ascoltare buona musica si unirà alla gioia di contribuire a una causa importante.

Sabato 24 ottobre 2026 – ore 21.15 – Teatro Filicchi, Livorno.

Ingresso a offerta libera, con ricavato devoluto all’Associazione Culturale Sara Mazzi.

Per informazioni: 335 7285997.

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