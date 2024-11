La Panchina Solidale del Pizzino torna in piazza Attias

È tornata anche quest’anno a Livorno la tanto amata Panchina Solidale del Pizzino, l’iniziativa che da anni accompagna il periodo natalizio in città. Un angolo di generosità dove chiunque può lasciare un dono o un giocattolo per i bambini meno fortunati, offrendo loro un sorriso in vista delle festività.

“L’iniziativa ha sempre riscosso un grande successo – racconta Sante Ottone, titolare del Pizzino di piazza Attias, dove la panchina è stata installata in questi giorni – Sin dai tempi in cui eravamo in via Cambini, tantissime persone hanno partecipato, portando giochi di vario tipo, bambole o piccoli pensieri per chi, purtroppo, potrebbe non vivere un Natale pieno di calore e affetto come tanti altri”.

La modalità è semplice e sempre la stessa: chiunque può lasciare un regalo, anche piccolo, sulla Panchina Solidale, che si trova in piazza Attias, all’angolo con via Marradi, proprio davanti all’ingresso della pizzeria Il Pizzino, a due passi dalla Grande A di Spagnoli. L’unico requisito è che il gioco o il pensiero siano in buono stato e pronti per essere donati. Una volta raccolti, i doni vengono distribuiti dalle associazioni locali, come la Svs e la Caritas, che provvedono a farli arrivare nelle mani di chi ne ha veramente bisogno.

“È un’iniziativa semplice, ma che ha sempre dato ottimi risultati – continua Sante Ottone – I livornesi hanno un cuore grande e so che anche quest’anno non mancheranno tanti regali da distribuire grazie alla loro generosità”.

La Panchina Solidale è già pronta a ricevere i primi regali: un’occasione per fare del bene e rendere il Natale di tanti bambini un po’ più speciale. “Un grande grazie a tutti – conclude Sante Ottone – sono certo che, come sempre, i cuori dei livornesi saranno ancora più grandi rispetto allo scorso anno, e questo Natale porterà molta gioia e speranza.”

