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La Pubblica Assistenza Collesalvetti inaugura la nuova sede

Lunedì 28 Settembre 2026 — 16:43

Oltre 127mila chilometri percorsi nel 2025, di cui più di 50mila per emergenze sanitarie. In via Europa una nuova struttura con ambulatori, centro prelievi, AVIS, presidio infermieristico h24 e spazi dedicati ai volontari. Inaugurazione alle 9.30 di sabato 10 ottobre con una festa aperta alla comunità

La solidarietà corre lungo i chilometri percorsi, giorno dopo giorno, per arrivare dove c’è più bisogno. Nel solo 2025 i mezzi della Pubblica Assistenza di Collesalvetti hanno macinato oltre 127.000 chilometri, di cui più di 50.000 dedicati a missioni di emergenza sanitaria, trasformando la strada in un nastro continuo di presenza e speranza. Proprio nell’anno in cui l’associazione compie i suoi primi cinquant’anni di storia, questo straordinario viaggio collettivo raggiunge un traguardo fondamentale: l’apertura ufficiale della sua nuova casa. L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per sabato 10 ottobre, alle ore 9.30 in via Europa, per il taglio del nastro alla presenza delle autorità politiche e religiose. Il passaggio dalla storica sede di via Roma ai nuovi locali concretizza un sogno coltivato a lungo: creare un luogo di condivisione, inclusione e profonda accoglienza, dove la gestione dell’emergenza si intreccia alla cura della persona a trecentosessanta gradi.
La nuova struttura si sviluppa su un’ampia superficie pensata per rispondere a ogni necessità del cittadino: accoglie nove ambulatori specialistici, un centro prelievi integrato, la sede intercomunale dell’Avis e una grande sala polivalente. In questi spazi operano quotidianamente ortopedico, fisioterapista, osteopata, psicologo, nutrizionista, podologo e terapista occupazionale, garantendo insieme al presidio infermieristico attivo h24 un punto di primo soccorso efficiente ed esteso oltre i confini comunali. Accanto agli ambulatori trova spazio un’area ricreativa pensata appositamente per i volontari e una sala riunioni dal profondo valore affettivo: queste aree, infatti, sono state intitolate alla memoria di Simone, Alessandro, Giacomo e Luca, quattro giovani soccorritori scomparsi prematuramente. Il loro ricordo e il loro spirito di servizio continuano così a vivere nel cuore pulsante dell’associazione. Il complesso si completa con centotrenta metri quadrati al primo piano e con una vasta area esterna, ben cinquemila metri quadrati, adibita a parcheggio e al ricovero dell’imponente flotta, composta da cinque ambulanze d’emergenza, un’automedica, quattro auto, tre pulmini attrezzati per i disabili e i servizi sociali e quattro mezzi per la Protezione Civile, integrata oggi con moderne postazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Non solo: la sede è dotata di un impianto fotovoltaico e solare termico che ne permette la quasi totale autonomia dal punto di vista energetico. “Questa nuova sede – ha spiegato il Presidente della Pubblica Assistenza Stefano Gambino – non è fatta soltanto di mattoni, ma di ogni singolo chilometro percorso, di ogni mano stretta e di ogni sirena azionata in questi primi cinquant’anni di vita insieme. Tagliare questo nastro ha un significato che va ben oltre la struttura fisica: rende omaggio a chi ha fondato questa realtà, ricorda con un abbraccio i nostri ragazzi che ci hanno lasciato troppo presto e spalanca le porte al futuro. Via Europa sarà la casa aperta di tutta la comunità, il punto di riferimento per le famiglie di Collesalvetti e delle sezioni di Stagno e Guasticce, ma anche il quartier generale da cui continuano a partire le nostre squadre di Protezione Civile e Antincendio Boschivo per la tutela del territorio”. L’inaugurazione di sabato 10 ottobre sarà una grande festa comunitaria aperta a tutti. Dopo la cerimonia iniziale delle 9.30 con i saluti istituzionali, i presenti potranno condividere un buffet di benvenuto, mentre un’area di intrattenimento allestita con i gonfiabili accoglierà i più piccoli, trasformando la giornata in un momento di gioia e partecipazione per intere generazioni.

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