La Pubblica Assistenza Collesalvetti inaugura la nuova sede

Oltre 127mila chilometri percorsi nel 2025, di cui più di 50mila per emergenze sanitarie. In via Europa una nuova struttura con ambulatori, centro prelievi, AVIS, presidio infermieristico h24 e spazi dedicati ai volontari. Inaugurazione alle 9.30 di sabato 10 ottobre con una festa aperta alla comunità

La solidarietà corre lungo i chilometri percorsi, giorno dopo giorno, per arrivare dove c’è più bisogno. Nel solo 2025 i mezzi della Pubblica Assistenza di Collesalvetti hanno macinato oltre 127.000 chilometri, di cui più di 50.000 dedicati a missioni di emergenza sanitaria, trasformando la strada in un nastro continuo di presenza e speranza. Proprio nell’anno in cui l’associazione compie i suoi primi cinquant’anni di storia, questo straordinario viaggio collettivo raggiunge un traguardo fondamentale: l’apertura ufficiale della sua nuova casa. L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per sabato 10 ottobre, alle ore 9.30 in via Europa, per il taglio del nastro alla presenza delle autorità politiche e religiose. Il passaggio dalla storica sede di via Roma ai nuovi locali concretizza un sogno coltivato a lungo: creare un luogo di condivisione, inclusione e profonda accoglienza, dove la gestione dell’emergenza si intreccia alla cura della persona a trecentosessanta gradi.

La nuova struttura si sviluppa su un’ampia superficie pensata per rispondere a ogni necessità del cittadino: accoglie nove ambulatori specialistici, un centro prelievi integrato, la sede intercomunale dell’Avis e una grande sala polivalente. In questi spazi operano quotidianamente ortopedico, fisioterapista, osteopata, psicologo, nutrizionista, podologo e terapista occupazionale, garantendo insieme al presidio infermieristico attivo h24 un punto di primo soccorso efficiente ed esteso oltre i confini comunali. Accanto agli ambulatori trova spazio un’area ricreativa pensata appositamente per i volontari e una sala riunioni dal profondo valore affettivo: queste aree, infatti, sono state intitolate alla memoria di Simone, Alessandro, Giacomo e Luca, quattro giovani soccorritori scomparsi prematuramente. Il loro ricordo e il loro spirito di servizio continuano così a vivere nel cuore pulsante dell’associazione. Il complesso si completa con centotrenta metri quadrati al primo piano e con una vasta area esterna, ben cinquemila metri quadrati, adibita a parcheggio e al ricovero dell’imponente flotta, composta da cinque ambulanze d’emergenza, un’automedica, quattro auto, tre pulmini attrezzati per i disabili e i servizi sociali e quattro mezzi per la Protezione Civile, integrata oggi con moderne postazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Non solo: la sede è dotata di un impianto fotovoltaico e solare termico che ne permette la quasi totale autonomia dal punto di vista energetico. “Questa nuova sede – ha spiegato il Presidente della Pubblica Assistenza Stefano Gambino – non è fatta soltanto di mattoni, ma di ogni singolo chilometro percorso, di ogni mano stretta e di ogni sirena azionata in questi primi cinquant’anni di vita insieme. Tagliare questo nastro ha un significato che va ben oltre la struttura fisica: rende omaggio a chi ha fondato questa realtà, ricorda con un abbraccio i nostri ragazzi che ci hanno lasciato troppo presto e spalanca le porte al futuro. Via Europa sarà la casa aperta di tutta la comunità, il punto di riferimento per le famiglie di Collesalvetti e delle sezioni di Stagno e Guasticce, ma anche il quartier generale da cui continuano a partire le nostre squadre di Protezione Civile e Antincendio Boschivo per la tutela del territorio”. L’inaugurazione di sabato 10 ottobre sarà una grande festa comunitaria aperta a tutti. Dopo la cerimonia iniziale delle 9.30 con i saluti istituzionali, i presenti potranno condividere un buffet di benvenuto, mentre un’area di intrattenimento allestita con i gonfiabili accoglierà i più piccoli, trasformando la giornata in un momento di gioia e partecipazione per intere generazioni.

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