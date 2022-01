La Pubblica Assistenza di Collesalvetti dona pacchi alla Caritas

Ancora una volta la Pubblica Assistenza si distingue per essere al fianco dei cittadini che hanno bisogno di supporto reale

La Pubblica Assistenza di Collesalvetti, conscia del difficile periodo che sta attraversando il Paese, con un’emergenza sanitaria epocale che sta travolgendo istituzioni e mondo del lavoro, ha ritenuto opportuno dare un piccolo aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà emergenziali sul territorio colligiano.

E’ stato quindi deciso di mettere a disposizione delle famiglie più bisognose dei pacchi contenenti generi di prima necessità consegnati alle Caritas territoriali di Collesalvetti e Vicarello, che penseranno a farli pervenire in maniera equa e solidale ai gruppi familiari in difficoltà, riconosciuti come tali dalle Associazioni Diocesane. La consegna dei pacchi alle Caritas è avvenuta nella mattina di giovedì 6 gennaio 2022 nella sede di via Roma 320 a Collesalvetti. Ancora una volta la Pubblica Assistenza si distingue per essere al fianco dei cittadini che hanno bisogno di supporto reale, dimostrando che l’Associazione non solo si muove in ambito prettamente sanitario, ma che con le notevoli iniziative già intraprese fa del sociale un altro ambito su cui operare con perizia e professionalità.