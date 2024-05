La Regina con la Pipa, raccolti i fondi per un ventilatore IPV per persone affette da fibrosi cistica

Nelle foto in pagina Rachele Giorgetti (presidente Leo Club Livorno) Andrea Pardini (presidente Lions club Livorno host) Arianna Paoletti (presidente Associazione Famiglia Coraggio) Roberto Canessa (presidente Crossover) Lalique Chouette, Luca Dieci, Robyn Folie, Christine la Croix

Nella serata del 15 maggio, grazie allo spettacolo drag La Regina con la Pipa andato in scena al Goldoni per beneficenza, è stato raggiunto il budget TOD (tema operativo distrettuale) Leo del distretto Leo 108 La, un progetto biennale per comprare un ventilatore IPV per le persone affette da fibrosi cistica.

