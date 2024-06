La Rsa Sereni Orizzonti presenta il progetto Università dei Girasoli

L'iniziativa nasce dall’interesse e dalla volontà degli ospiti di approfondire argomenti emersi durante gli incontri con l’animatrice Alessia Nannicini. L’occasione ha inoltre fornito l’idea per la realizzazione di un piccolo volume dal titolo “Le ricette dei Nonni”

Una nuova serie di incontri volti alla creazione di un vero e proprio “centro culturale” creato su misura per gli ospiti: è questo il progetto “Università dei Girasoli” elaborato all’interno della Rsa “I Girasoli” di Livorno, iniziativa nata dall’interesse e dalla volontà degli stessi anziani di approfondire argomenti emersi durante gli incontri con l’animatrice Alessia Nannicini. “Non potendo frequentare un corso vero e proprio, porteremo l’Università all’interno della struttura, attraverso un ciclo di approfondimenti su tematiche di astronomia e scienza, storia dell’arte e storia locale, opera lirica e sport, piante e alimentazione – ha dichiarato la direttrice della residenza, Sabrina Bianchi – Come i girasoli cercano i raggi del sole, noi ricerchiamo la luce della conoscenza. Lo scopo è quello di promuovere la cultura e incentivare l’inserimento degli anziani nella vita sociale e culturale della propria città”. Grande interesse ed entusiasta partecipazione ha suscitato il primo argomento riguardante la cucina e le ricette tradizionali toscane. L’occasione ha fornito l’idea per la realizzazione di un piccolo volume dal titolo “Le ricette dei Nonni”, proposte dagli ospiti della struttura. La Rsa “I Girasoli” di Livorno può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.

