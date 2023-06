La Svs a Forlì con il pick up fino al 18 giugno

Prosegue l’impegno della Svs nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna con le squadre del settore protezione civile che a turno si stanno recando a Forlì fino al 18 giugno quando, come spiega Francesco Falleni referente settore protezione civile e antincendio della Svs e impegnato con Daniele e Carlo nel turno dal 7 al 10 giugno, l’emergenza passerà da nazionale a regionale permettendo quindi il rientro della colonna mobile nazionale Anpas. Dal 7 al 10, dal 10 al 14 e dal 14 al 18 giugno sono i turni che seguirà l’Svs, come detto, a Forlì dove con un pick up dotato di modulo antincendio svolgerà compiti di lavaggio cantine, esercizi commerciali, manto stradale e condomini. “La situazione è molto migliorata rispetto ai primissimi giorni – prosegue Francesco da Forlì che il 9 giugno ha incontrato il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio in visita al palazzetto dello sport di Forlì, insieme alle istituzioni locali, alle varie associazioni di volontariato impegnate sul campo – Il dottor Curcio ha ringraziato infinitamente tutti noi per l’impegno svolto fino ad oggi. Noi come Svs saremo qui fino al 18 giugno compreso. Oggi (10 giugno, ndr) è previsto l’arrivo di un’altra nostra squadra, mentre Daniele Carlo ed io siamo di ritorno a Livorno”.

