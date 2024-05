La Svs domenica alla Terrazza per iniziative di prevenzione e volontariato

Domenica 5 maggio dalle 10.00 alle 19.00 la Svs Pubblica Assistenza sarà presente con un punto informativo di promozione al volontariato e il Medical Truck per effettuare gratuitamente screening e esami vari

All’interno delle iniziative promosse dalla Fondazione LEM alla Terrazza Mascagni di Livorno in programma per domenica 5 maggio saremo presenti come SVS Pubblica Assistenza con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, promuovendo ancora una volta l’importanza della prevenzione sanitaria e presentando le attività di volontariato e i settori operativi della nostra associazione. Coloro che vorranno visitare il nostro spazio troveranno un punto informativo di promozione al volontariato, i settori di protezione civile e antincendio boschivo e i volontari del trasporto sociale Veterinario; Sarà possibile anche visionare mezzi e attrezzature dei vari settori, compreso il settore del soccorso sanitario. Grazie ai volontari del gruppo formazione SVS, sarà inoltre possibile ricevere informazioni utili di primo pronto soccorso sanitario, prevedendo anche momenti di dimostrazione pratica sulle manovre di disostruzione delle viee aeree nei bambini e nella rianimazione cardio polmonare di soggetti adulti.

SVS PREVENZIONE ALLA SALUTE

A bordo del Medical Truck di SVS Pubblica Assistenza sarà possibile effettuare gratuitamente quanto segue: dalle 10.00 alle 19.00 per i cittadini di età compresa tra i 34 anni e i 54 anni sarà possibile effettuare gratuitamente il TEST Rapido HCV promosso nelle campagne di prevenzione di Regione Toscana. La mattina dalle 10.00 alle 12.30 sarà possibile effettuare screening endocrinologici gratuiti con ecografia, grazie alla disponibilità del Dr. Malvaldi Fabrizio. Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile effettuare ecografie renali per la prevenzione delle malattie del rene grazie alla disponibilità del Dr. Roberto Bigazzi. Dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 screening visivo in collaborazione con un ottico. L’accesso alle visite è libero, sarà sufficiente presentarsi al Medical Truck della SVS Pubblica Assistenza, dove i nostri volontari coordineranno l’accesso alle prestazioni di prevenzione.

