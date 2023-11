L’Amore non Uccide. In cinquanta alla camminata per dire stop alla violenza

FOTO ANDREA DANI

Un'iniziativa condivisa da donne e mamme che in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo hanno deciso di unirsi al grido "Si può amare da morire ma morire d'amore no"

Circa cinquanta donne si sono date appuntamento alle 8 di sabato mattina, 25 novembre, nel giorno della giornata della lotta alla violenza contro le donne, per una camminata-manifestazione sul lungomare. Tutte hanno indossato una maglia bianca con una scritta rossa ben evidente ed eloquente che recitava a caratteri chiari: “L’Amore non Uccide”. Un’iniziativa condivisa da donne e mamme che in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo hanno deciso di unirsi al grido “Si può amare da morire ma morire d’amore no”.

La camminata, molto partecipata e vissuta, è nata da una scintilla d’amore di Claudia Carnieri, presidentessa di Ladies4Fit, associazione sportiva tutta al femminile, che ha coinvolto altre donne pronte a dire basta alla violenza di genere.

Condividi:

Riproduzione riservata ©