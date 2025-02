L’associazione nazionale carabinieri consegna gli attestati del corso BLSD

Il 15 febbraio in via Cosimo del Fante, sede dell’Associazione nazionale carabinieri (ANC), ha avuto luogo la consegna degli attestati del corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico per laici alla presenza del presidente della ANC Sezione di Livorno Lgt Maccio Giovanni e della dott.ssa Fontanelli Michela della Misericordia di Orciano Pisano. La consegna del riconoscimento segna il completamento del percorso formativo svolto nella sede di Orciano Pisano, strumento fondamentale delle competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza come l’arresto cardiaco improvviso. Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Orciano Pisano i corsisti, soci della Sezione Anc di Livorno, hanno avuto l’addestramento necessario che permetterà non solo di acquisire le basi del supporto vitale e della defibrillazione precoce, ma anche l’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) diffondendo la cultura del primo soccorso di prossimità nella comunità.

