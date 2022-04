L’Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno dona le uova a Pediatria

Il Gruppo Livorno 1 della Associazione Nazionale Carabinieri Sezione "F. Gentile" di Livorno ha portato in dono ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Livorno

Mediagallery

Come da qualche anno a questa parte, in occasione della Santa Pasqua, il Gruppo Livorno 1 della Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “F. Gentile” di Livorno ha portato le uova in dono ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno e al suo staff le uova dell’Arma dei Carabinieri.

L’Associazione ringrazia il primario Danieli e il personale tutto del reparto che hanno accolto i volontari con la solita cortesia e disponibilità che li contraddistingue