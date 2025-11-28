L’associazione Parkinsoniani livornesi a convegno
Sabato 29 novembre alle 9.30 all’Auditorium Pamela Ognissanti si terrà il convegno dal titolo Linee di Indirizzo clinico assistenziali per il trattamento della malattia di Parkinson (PDTA). L'assessore Raspanti tra i relatori
Sabato 29 novembre alle 9.30 all’Auditorium Pamela Ognissanti via Gobetti 11 si terrà il Convegno dell’Associazione Parkinsoniani livornesi “Linee di Indirizzo clinico assistenziali per il trattamento della malattia di Parkinson (PDTA)”. Ingresso libero e gratuito. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Parkinsoniani livornesi in occasione della Giornata per la sensibilizzazione nazionale sul tema, insieme al Comune di Livorno, all’Asl Toscana Nord Ovest, alla Provincia di Livorno, all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e a Fondazione Livorno,e con la collaborazione di numerose realtà, tra cui: Studio Cure Integrate, Salus Itinere, Asso-ciazione AFASIA Toscana APS, Progetto Salute Parkinson, Amal, Aeroc. Sarà un’importante occasione per riflettere e promuovere il dialogo tra tutte le parti sociali coinvolte nella lotta contro la Malattia di Parkinson. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo comunale alla presenza dell’assessore al Sociale e Sanità Andrea Raspanti e del presidente dell’associazione Parkinsoniani livornesi ODV e coordinatore associazioni toscane Parkinson Giancarlo Russo.
Questo il programma del Convegno.
9.30 Presentazione del moderatore Giancarlo Russo, presidente dell’Associazione Parkinsoniani livornesi e Coordinatore associazioni toscane malattia di Parkinson.
Saluto delle Autorità:
Andrea Raspanti assessore al Sociale e Sanità Comune di Livorno
Dott.ssa Cinzia Porrà, Direttore Zona Distretto Livornese
Dott.Pasquale Cognetta, presidente Ordine dei medici di Livorno
Interventi in sala
10.00 Dott.Davide Paoli, Specialista in neurologia UOC Neurologia Ospedale di Livorno
10.20 Dott.ssa Maria Elisabetta Girò, Fisiatra reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale Ospedale di Livorno
10.40 Dott.ssa Eleonora Alasia, Titolare Servizio Sociale per non autosufficienza e disabilità Zona Distretto Livorno
Interventi in collegamento
11.00 Dot.Carlo Rossi, Direttore Delegato UOC Neurologia Ospedale Lotti di Pontendera
11.10 Saluto Associazioni Toscane Parkinson
pausa 11.15
Interventi in sala
11.30 Dott.Giampietro Gabrielli, Direttore Studio Cure Integrate – Progetto Mirt
11.45 Dott Davide Paglia, Francesco Boni, Responsabile Progetto Salute Parkinson
Sessione Interattiva
12.00 Microfono libero
12.15 Possibilità di consulenza individuale (informazioni) specialistica
INFO: Associazione Parkinsoniani Livornes
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.