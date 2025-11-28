L’associazione Parkinsoniani livornesi a convegno

Sabato 29 novembre alle 9.30 all’Auditorium Pamela Ognissanti si terrà il convegno dal titolo Linee di Indirizzo clinico assistenziali per il trattamento della malattia di Parkinson (PDTA). L'assessore Raspanti tra i relatori

Sabato 29 novembre alle 9.30 all’Auditorium Pamela Ognissanti via Gobetti 11 si terrà il Convegno dell’Associazione Parkinsoniani livornesi “Linee di Indirizzo clinico assistenziali per il trattamento della malattia di Parkinson (PDTA)”. Ingresso libero e gratuito. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Parkinsoniani livornesi in occasione della Giornata per la sensibilizzazione nazionale sul tema, insieme al Comune di Livorno, all’Asl Toscana Nord Ovest, alla Provincia di Livorno, all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e a Fondazione Livorno,e con la collaborazione di numerose realtà, tra cui: Studio Cure Integrate, Salus Itinere, Asso-ciazione AFASIA Toscana APS, Progetto Salute Parkinson, Amal, Aeroc. Sarà un’importante occasione per riflettere e promuovere il dialogo tra tutte le parti sociali coinvolte nella lotta contro la Malattia di Parkinson. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo comunale alla presenza dell’assessore al Sociale e Sanità Andrea Raspanti e del presidente dell’associazione Parkinsoniani livornesi ODV e coordinatore associazioni toscane Parkinson Giancarlo Russo.

Questo il programma del Convegno.

9.30 Presentazione del moderatore Giancarlo Russo, presidente dell’Associazione Parkinsoniani livornesi e Coordinatore associazioni toscane malattia di Parkinson.

Saluto delle Autorità:

Andrea Raspanti assessore al Sociale e Sanità Comune di Livorno

Dott.ssa Cinzia Porrà, Direttore Zona Distretto Livornese

Dott.Pasquale Cognetta, presidente Ordine dei medici di Livorno

Interventi in sala

10.00 Dott.Davide Paoli, Specialista in neurologia UOC Neurologia Ospedale di Livorno

10.20 Dott.ssa Maria Elisabetta Girò, Fisiatra reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale Ospedale di Livorno

10.40 Dott.ssa Eleonora Alasia, Titolare Servizio Sociale per non autosufficienza e disabilità Zona Distretto Livorno

Interventi in collegamento

11.00 Dot.Carlo Rossi, Direttore Delegato UOC Neurologia Ospedale Lotti di Pontendera

11.10 Saluto Associazioni Toscane Parkinson

pausa 11.15

Interventi in sala

11.30 Dott.Giampietro Gabrielli, Direttore Studio Cure Integrate – Progetto Mirt

11.45 Dott Davide Paglia, Francesco Boni, Responsabile Progetto Salute Parkinson

Sessione Interattiva

12.00 Microfono libero

12.15 Possibilità di consulenza individuale (informazioni) specialistica

INFO: Associazione Parkinsoniani Livornes

