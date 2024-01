(1) Allegati (1) LE AZIONI PREVISTE E I SOGGETTI COINVOLTI

Le scuole Benci-Borsi come un polo culturale: via al progetto sociale e multidisciplinare

Grazie ad un bando nazionale gli studenti avranno, per i prossimi 3 anni, la possibilità di prendere parte ad attività scolastiche ed extrascolastiche di teatro, lingua inglese, sport e laboratori di vario genere. Obiettivo, rendere più attrattive le strutture educative in quelle zone caratterizzate da fragilità sociali e costruire una comunità diversificata. Tra i partecipanti anche alcune classi dell'istituto Micheli-Bolognesi

di Giulia Bellaveglia

Una serie di attività, scolastiche ed extrascolastiche, per rendere più attrattive le strutture educative in quelle zone caratterizzate da fragilità sociali, contribuendo a costruire una comunità diversificata e generando un contesto multidisciplinare (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare nello specifico il pdf con le azioni previste e i soggetti coinvolti).

È questo l’obiettivo del progetto “Una scuola, molte culture, una comunità”, presentato da una rete di 14 soggetti livornesi – attivi nella cultura, nel sociale e nello sport, tra cui il Comune di Livorno – e risultato uno dei vincitori del bando nazionale “Vicini di scuola – Con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

L’intervento sarà realizzato principalmente nelle sedi delle scuole Benci-Borsi, all’interno di un quartiere dove si registra una presenza di popolazione straniera che supera il 20% dei residenti, con la partecipazione di alcuni alunni dell’istituto Micheli-Bolognesi, per un totale di 45 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado. Tanti i percorsi educativi previsti: a tema artistico e teatrale, di lingua inglese, sportivi con particolare attenzione al basket, digital storytelling, educazione all’apprendimento in ambiente esterno, laboratori intergenerazionali e cori multietnici.

“La speranza – spiega Morgana Puccianelli della cooperativa sociale Cuore Liburnia, capofila del progetto – è quella di trasformare questa realtà affinché venga vista come un vero e proprio polo culturale, e di farlo attraverso una serie di azioni che sviluppino servizi di prossimità nel quartiere”. “La nostra struttura – commenta la dirigente scolastica delle Benci-Borsi Simona Michel – è impegnata da molti anni nel contrasto al disagio dell’utenza. Queste azioni sono perfettamente in linea con ciò che il Ministero richiede e con quello che è il nostro spirito”.

Oltre ai già citati istituti scolastici e alla cooperativa Cuore Liburnia gli altri soggetti coinvolti sono Asd Orto degli Ananassi, associazione culturale Pilar Ternera, cooperativa sociale Cesdi, Centro artistico Il Grattacielo, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, cooperativa Itinera, Libertas Liburnia Basket, Mezclar 22 Aps, cooperativa sociale Nuovo Futuro, Associazione Robocode e Simurg. “Un risultato bello per tutta la città – aggiunge la vicesindaca con delega all’istruzione Libera Camici – che dimostra come una scuola possa essere aperta al territorio e come sia possibile, anche tra soggetti diversi, lavorare insieme per alimentare questo planisfero vivente”.

