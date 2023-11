Liberato l’ex Asilo Villa Chayes in via Cambini

Presenti nella struttura due persone rimaste all'interno rispetto ai sette nuclei familiari che, dalla scorsa estate, lentamente hanno lasciato l'immobile in maniera autonoma grazie al grande lavoro dei Servizi Sociali e della polizia municipale

Era occupato dal 2016. L’ex asilo comunale di Villa Chayes in via Cambini è stato finalmente restituito all’amministrazione comunale. Nella mattina di martedì 21 novembre la polizia municipale ha iniziato e portato a termine le operazioni di sgombero. Presenti nella struttura due persone, una persona anziana ed una persona adulta che aveva presentato domanda di emergenza abitativa, rimaste all’interno rispetto ai sette nuclei familiari che, dalla scorsa estate, lentamente hanno lasciato l’ex asilo in maniera autonoma grazie anche al grande lavoro dei Servizi Sociali e della polizia municipale.

L’immobile è stato chiuso e messo in sicurezza per impedire nuove occupazioni e i due occupanti rimasti momentaneamente albergati in attesa di una sistemazione che, in maniera indipendente, dovranno trovare. “Dopo la Chiccaia e la Torre della Cigna il nostro modello – commenta il sindaco Salvetti – ottiene un altro importante risultato”.

“Voglio evidenziare – sottolinea l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – che il buon risultato di oggi è frutto del lavoro intersettoriale composto da vari settori comunali”.

Infatti, come illustrano insieme Raspanti e l’assessora al Patrimonio Viola Ferroni, sulla base degli indirizzi della Giunta comunale (decisioni della G.C. n. 71/2020 e n. 90/2023), nel maggio scorso è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale composto dai Settori Politiche Sociali e Sociosanitarie, Società Partecipate e Patrimonio, Polizia Locale, Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni, Servizi Finanziari, Avvocatura, Contratti ed economato. La finalità del gruppo di lavoro è quella di effettuare la ricognizione delle strutture comunali occupate senza titolo, definire un programma pluriennale che permetta all’Amministrazione di rientrare in possesso degli immobili ed un ordine di priorità per la loro liberazione.

L’operazione di martedì 21 novembre si inserisce nella programmazione effettuata a questo scopo.

