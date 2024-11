Liceo Cecioni e Libertas 1947 unite per il baskin, il basket per tutti

Le due realtà porteranno avanti il progetto "Basket Quarto Tempo", attività di baskin in cui ragazzi con disabilità e non faranno sport insieme. Il dirigente scolastico Rino Bucci: "Iniziativa di grande spessore"

di Giulia Bellaveglia

“Una giornata di festa, che sancisce un rapporto di amicizia stretto grazie ad una finalità nobile ed inclusiva”. Con queste parole il dirigente scolastico del Liceo statale Francesco Cecioni Rino Bucci ha aperto la conferenza stampa dedicata alla presentazione del progetto “Baskin Quarto Tempo”, realizzato in collaborazione tra l’istituto e la Libertas Livorno 1947. Obiettivo, fregiare la compagine del liceo, già attiva da diversi anni grazie alla lungimiranza delle professoresse, attuali coach, Rossella Lessi e Marina Sumberaz e composta da 22 elementi, del marchio Libertas, nell’ottica di uno spirito di collaborazione a 360 gradi. «Attraverso questo protocollo – prosegue Bucci -, ciò che noi mettiamo in pratica, ovvero formare i ragazzi con disabilità e non al baskin, diventa un percorso istituzionalizzato ed extrascolastico, che permette ai nostri giovani atleti di proseguire sulla stessa strada anche una volta conclusa la scuola. Un’iniziativa di grande spessore, che ci rende molto orgogliosi». Ma come funziona? Il baskin si configura come uno sport di squadra giocato da persone con disabilità e non insieme. Il termine è infatti l’unione di “basket” e “inclusivo”. Alle due aree tradizionali se ne aggiungono due laterali, per un totale di sei canestri posti ad altezze diverse. Le regole e i campionati sono gestiti dall’Eisi (Ente italiano sport inclusivi). “Un progetto – spiega il presidente Libertas Roberto Consigli – su cui abbiamo riflettuto a lungo e che abbiamo fortemente voluto. Nella nostra realtà ci sono dei valori, che rispecchiano appieno questa attività: l’uguaglianza, non importa il colore della pelle o la disabilità, tutti ci vestiamo nello stesso modo, il rispetto delle regole e l’ascoltare sempre e comunque il proprio allenatore”. A consegnare le maglie da gioco ufficiali agli atleti, il capitano della prima squadra Libertas Tommaso Fantoni e il playmaker statunitense Quinton Hooker, che hanno festeggiato con i ragazzi la partenza dell’iniziativa.

