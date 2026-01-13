Lions Amaranto e San Benedetto insieme contro le dipendenze digitali

La collaborazione tra San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus e la società sportiva LundaX Lions Amaranto è stata avviata a maggio del 2025 quando, in occasione del torneo “I’m Lion”, presso il campo sportivo Priami in via Marx a Stagno, è stato allestito uno spazio dedicato alla sensibilizzazione dei ragazzi e dei genitori rispetto alle dipendenze da internet e da dispositivi elettronici. San Benedetto è attiva sul territorio livornese da 40 anni e si occupa di dipendenze comportamentali e da sostanze. La cooperativa supporta lo sport come strumento potente nell’ambito delle strategie di prevenzione, riabilitazione e contrasto delle dipendenze. Educare le persone – sin da giovani – a investire in modo positivo il tempo libero e incoraggiarle alla creazione di buone “palestre sociali” rappresentano due fattori protettivi contro malessere fisico e mentale. Non di meno, lo sport agisce sulle stesse aree del cervello su cui agiscono le dipendenze (si attivano meccanismi di piacere e ricompensa attraverso il rilascio di neurotrasmettitori come la dopamina). Lions Amaranto Rugby offre un ambiente di crescita e aggregazione sportiva protetto, formativo, conta oltre 500 tesserati ed è impegnata da 25 anni a favorire la salute fisica e mentale dei propri atleti, incoraggiando uno stile di vita sano ed equilibrato. Il rugby, nei termini di una pratica di gruppo e in virtù dei valori umani e sociali sui quali si fonda (rispetto, autodeterminazione, inclusione e responsabilità) offre una possibilità di affrancamento da opzioni di “evasione” alienanti e potenzialmente disfunzionali. Dopo il feedback positivo ricevuto da San Bendetto durante l’evento “I’m Lion”, è stato organizzato uno spazio di ascolto tenuto dalla psicoterapeuta Elena Mannini indirizzato a genitori, giovani e famiglie che riscontrano problematiche di qualsiasi natura nella gestione di internet o device. Siamo infatti immersi nel digitale: i nuovi dispositivi non sono più delle protesi ma sono ambienti, mondi e luoghi abitabili nei quali perdersi e cercare conferme e accoglienza che, in momenti di vulnerabilità o insicurezza, possono diventare porti sicuri. In particolare, l’età giovanile rappresenta una fase in cui si completa la costruzione della propria identità e si è più sensibili all’accettazione e al rifiuto altrui, per cui internet può iniziare a essere considerato un ambiente in cui sentirsi accolti, rispettati e/o amati. Per questo alla vita online può venir dedicato molto tempo, fino a ridurre la capacità di controllo ed estraniarsi non solo dalla propria famiglia, ma anche dai propri pari.

A corollario della collaborazione tra San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus e LundaX Lions Amaranto Rugby Livorno è stato realizzato uno spot il cui obiettivo è orientato a creare una maggiore consapevolezza e una connessione emotiva con giovani e genitori al fine di sensibilizzarli al tema delicato dell’utilizzo dei dispositivi digitali prendendo le distanze da un approccio tecnofobico. I giovani nativi digitali sono inoltre sempre più esposti ad attività di gioco simulato e interattivo, nonché gioco d’azzardo online e lo spot vuole evidenziare il ruolo dei genitori come preminente nel condividere in modo sano l’utilizzo dei dispositivi. Fornire opportunità di investimento sane, come quelle promosse da uno sport come il rugby, per il percorso di crescita lungo il continuum di infanzia e adolescenza e a sostegno di tutta la comunità educante, è fondamentale per affrontare le continue sfide che impone un contesto globale che cambia sempre più velocemente e radicalmente. La presentazione dello spot è avvenuta il 28 novembre alla Club House della società LundaX Lions Amaranto alla presenza degli enti che lo hanno patrocinato e della cortese disponibilità e supporto del Dr. Danieli (direttore dell’U.O. Pediatria – Ospedale di Livorno). Attualmente è visualizzabile sulle piattaforme social (Facebook, Instagram, YouTube) di San Benedetto Coop Soc Onlus e LundaX Lions Amaranto, nonché al cinema Grand Guardia e 4 Mori fino al 15 gennaio.

