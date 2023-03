“Mettiamoci il cuore”, triangolare di beneficenza targato Avis Livorno

Il presidente di Avis Livorno, Matteo Bagnoli: "Nel 2022 52 donazioni in più rispetto al 2021. Con 8mila donazioni totali siamo di nuovo la realtà più virtuosa della Toscana". Il sindaco: "Se Avis chiama il Comune risponde". Sabato 25 marzo l’assemblea dei soci e il torneo di calcetto con la squadra della polizia municipale

di Giulia Bellaveglia

La consueta assemblea annuale dei soci, il torneo di calcio per beneficenza “Mettiamoci il cuore” e una premiazione dedicata a chi, donatori e non, ha contribuito a rendere grande l’associazione. Tantissime le iniziative che Avis Livorno ha scelto di presentare negli spazi della casa comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti. “Se Avis chiama – dice il primo cittadino – il Comune risponde. È proprio grazie ad un lavoro come il loro se Livorno è sempre stata un riferimento a livello regionale per le donazioni di sangue. Sapere che la nostra città è considerata un’ancora di salvezza in caso di necessità conferma il grande cuore dei livornesi”. Accanto a lui ci sono l’assessore al sociale Andrea Raspanti, il consigliere Avis e organizzatore del torneo Claudio Mazzi e una rappresentanza della polizia municipale che con la sua squadra parteciperà alla sfida sportiva. Matteo Bagnoli, presidente di Avis Livorno, fa il punto sui numeri del 2022. “Sono positivi – spiega – rispetto al 2021, perché registriamo ben 52 donazioni in più per un totale di più di 8mila donazioni che ci consente di essere, di nuovo, la realtà più virtuosa della Toscana. La donazione, i livornesi ce l’hanno nel sangue, è proprio il caso di dirlo”. Sabato 25 marzo alle 10 al Cisternino di città si terrà l’assemblea dei soci, un momento di confronto per discutere gli obiettivi raggiunti, definire le linee guida del futuro e premiare i donatori benemeriti. Alle 14.30 si terrà invece, al Nuovo Centro Coteto, il triangolare di calcio che si concluderà alle 17 con l’esibizione della fanfara dell’Accademia Navale, il saluto delle autorità e le premiazioni, il tutto coordinato da Massimiliano Bardocci, premiato per l’occasione come colonna portante dell’Associazione. “Sostenere Avis in tutti i modi possibili è la mia donazione più grande”. A margine della conferenza stampa il primo cittadino è stato invitato alla sfida di calcio. Parteciperà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!

