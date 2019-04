Misericordia, ambulatori in piazza con “Missione Salute”

Gli ambulatori forniti di volontari, medici e infermieri saranno aperti dalle 14 alle 18,30 sabato 6 aprile sulla Terrazza Mascagni e domenica 7 in piazza Grande

di Tommaso Lucchesi

Mediagallery

Per la prima volta arriva in Toscana il progetto “Missione salute”. L’iniziativa, promossa dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, si propone di aiutare chi ha difficoltà ad accedere alle cure mediche mettendo a disposizione gli ambulatori mobili con volontari, medici ed infermieri pronti per accogliere tutte le persone con seri problemi economici e sociali per visite e controlli gratuiti. “L’obiettivo è contrastare il fenomeno della non-inclusione sociale – ha dichiarato Gianluca Staderini, Commissario straordinario della Misericordia di Livorno e Direttore della Misericordia della Toscana – e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuita dedicato a chi vive nella marginalità. Questo progetto dimostra come, adeguandosi ai tempi, le Misericordie continuino a stare a forte contatto con la gente e al servizio della città, dalla quale nell’ultimo periodo abbiamo avuto grandi risposte e apprezzamenti”. Anche Gionata Facchenti, direttore aree emergenza nazionale delle Misericordie, ha confermato il grande contributo umano di Livorno non solo nelle date di sabato 6 e domenica 7 ma anche nel mettere a disposizione il proprio personale per tutte le altre date d’Italia: “Missione salute è la nostra punta di diamante nel programma degli eventi 2019. La carovana di ambulatori girerà per tutto il Paese con la speranza che le sinergie costruite a Livorno per questo fine settimana possano fare da stimolante punto di riferimento per tutte le altre realtà italiane. Il nostro traguardo da sempre è quello di essere una presenza costante e affidabile da cui tutti possono andare a cercare aiuto e trovarlo”. Gli ambulatori saranno aperti dalle 14 alle 18,30 sabato 6 aprile sulla Terrazza Mascagni e domenica 7 in piazza Grande.

Sabato 6 aprile durante l’apertura sarà anche inaugurato il nuovo ambulatorio mobile di Livorno. L’iniziativa è organizzata dalla Misericordia di Livorno in collaborazione con le Misericordie di Antignano e Montenero e il sostegno di Caritas e Cives. I servizi offerti saranno: visita medica generale, controllo cardiologico, controllo dermatologico, prevenzione (test Hiv e epatite), cure di base infermieristiche e informazioni sull’assistenza di base. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.