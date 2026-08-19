Misericordia di Antignano, raccolta fondi per una nuova ambulanza

Al via la raccolta fondi per un nuovo mezzo di soccorso e le attrezzature elettromedicali. "Oggi siamo noi ad aver bisogno della comunità"

La Misericordia di Antignano lancia una campagna straordinaria di raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso e il rinnovo delle attrezzature elettromedicali a bordo. “Ogni giorno i nostri volontari mettono a disposizione il loro tempo per garantire assistenza e primo intervento a chiunque ne abbia bisogno – sottolinea la dirigenza della Misericordia di Antignano – Oggi però siamo noi ad aver bisogno della comunità. Gli attuali rimborsi a servizio non permettono neppure di coprire l’usura dei mezzi e il carburante, figuriamoci l’acquisto di un veicolo attrezzato di ultima generazione. Senza un aiuto concreto da parte dei cittadini, mantenere gli standard operativi attuali diventerà impossibile”. La Misericordia di Antignano ringrazia in anticipo chiunque deciderà di offrire il proprio contributo.

Come donare

Bonifico bancario: IBAN IT35T0306909606100000178395, intestato a Misericordia di Antignano.

Causale: “Donazione Nuova Ambulanza”

Donazione diretta: presso la sede della Misericordia di Antignano, in via Uberto Mondolfi 148

Piattaforma online: www.misericordiadiantignano.it

5×1000: codice fiscale 80007710496, nella dichiarazione dei redditi

Contenitori per le donazioni: presenti presso i principali esercizi commerciali

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