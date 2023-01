Misericordia, via al bando per il Servizio Civile Universale. Ecco come partecipare

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il nuovo bando del Servizio Civile Universale in programma per quest’anno. Il tempo massimo per presentare le domande sarà entro e non oltre il 10 febbraio 2023 alle 14.

Se anche tu scegli di “Soccorrere Accompagnare ed Includere” allora ecco ciò che fa per te. La Misericordia di Livorno offre la possibilità a tutti i giovani che intendono procedere al bando di rendere tutto molto semplice, mettendo a disposizione negli uffici di via Verdi, 57 personale qualificato che vi seguirà passo dopo passo per completare l’iscrizione al servizio civile universale in essere.

La Misericordia riceverà in tempo reale la “pre-iscrizione” e contatterà telefonicamente tutti coloro i quali hanno inoltrato il modulo per farli andare direttamente in sede e completare insieme l’iscrizione al bando.

Informazioni utili – I giovani tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni, che vogliono presentare domanda, hanno tempo fino alle 14 del 10 febbraio 2023. Il progetto prevede un impegno settimanale di 25 ore su 6 giorni. Possono presentare domanda coloro che hanno svolto il servizio civile regionale. In caso di minori opportunità, fornire una copia dell’Isee che attesti che sia pari o inferiore a 10.000 euro annui.

Documenti richiesti per fare domanda: curriculum vitae aggiornato, SPID, codice fiscale e documento d’identità in corso di validità.

Per domande e informazioni aggiuntive: 0586-88.33.33 oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

