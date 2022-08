Misericordia, via al corso gratuito di primo soccorso

Via al corso gratuito di primo soccorso della Misericordia di Livorno. Saranno 3 serate in programma: 5, 7 e 9 settembre, dalle 21 alle 23. Il corso è aperto a tutti ed è gratuito, ciò che verrà trattato saranno i concetti base del soccorso, gli shock, le ustioni, le ferite, le fratture e tutte quelle situazioni in cui ci possiamo trovare davanti durante la vita quotidiana.

Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi basta cliccare qui oppure telefonare allo 0586/88.33.33 o mandare una mail a [email protected] per avere maggiori informazioni al riguardo.

