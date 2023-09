Mostra di beneficenza delle opere della pittrice Neda Luschi

I proventi che verranno raccolti dalla vendita delle opere della pittrice saranno devoluti a sostegno dei progetti di sviluppo AVSI e delle opere della parrocchia. La mostra, allestita nel salone parrocchiale “Ing. Giovannangelo Castellani”, è visitabile fino al 6 ottobre

La Fondazione AVSI – Livorno, una ONLUS che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 40 paesi inclusa l’Italia, in collaborazione con la Parrocchia di S. Agostino, promuove una Mostra di Beneficenza delle opere della pittrice livornese Neda Luschi (sorella del pittore Nedo Luschi). La mostra, allestita nel salone parrocchiale “Ing. Giovannangelo Castellani”, in viale dei Pini 2, fino al 6 ottobre, sarà visitabile tutti i giorni feriali dalle 17 alle 19 e, nei giorni festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, con ingresso dal cancello dopo la canonica. I proventi che verranno raccolti dalla vendita delle opere della pittrice, saranno devoluti a sostegno dei progetti di sviluppo AVSI e delle opere della parrocchia.

Condividi: