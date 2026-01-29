Nasce ufficialmente il gruppo Avis “Sangue Biancoazzurro”: i tifosi Pielle uniti per la donazione di sangue

Dalla Curva Sud alla solidarietà: ufficialmente costituito il gruppo Avis dei tifosi Pielle Livorno, già sette le donazioni effettuate. Per unirsi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp a Paolo, referente del progetto e consigliere Avis, al numero 328958 4709

“Sangue Biancoazzurro” non è più soltanto un’iniziativa, ma una realtà strutturata e riconosciuta. Il progetto promosso dai Rebels Pielle Curva Sud, nato con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della donazione di sangue e di trasformare la passione sportiva in un gesto concreto di solidarietà, compie un ulteriore passo in avanti con la costituzione ufficiale del gruppo Avis Comunale Livorno – Associazione Volontari Italiani Sangue OdV dei tifosi Pielle Livorno, che porta proprio il nome Sangue Biancoazzurro.

Un traguardo importante, che certifica il valore e la continuità di un percorso già avviato da tempo. Il gruppo, infatti, ha già raggiunto la settima donazione, segno di un impegno costante e di una risposta concreta da parte della tifoseria biancoazzurra. L’obiettivo dichiarato è quello di data-end=”1159″>proseguire su questa strada, cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e di diffondere una cultura della donazione sempre più ampia e consapevole.

Grazie alla costituzione ufficiale del gruppo Avis, le attività potranno essere ulteriormente potenziate. Verranno organizzate giornate di donazione collettiva, momenti di condivisione e partecipazione, ma ogni aderente avrà anche la possibilità di donare singolarmente e in autonomia, qualora non potesse partecipare agli appuntamenti di gruppo.

data-start=”1655″ data-end=”1939″>Entrare a far parte di Sangue Biancoazzurro non comporta alcun costo né obblighi: l’adesione serve principalmente a rafforzare l’attenzione sul tema della donazione e a permettere ai partecipanti di essere informati tempestivamente sulle iniziative organizzate dal gruppo.

Per aderire è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp a Paolo, referente del progetto e consigliere Avis, al numero 328958 4709.

Un invito chiaro e diretto a tutta la comunità: fatevi avanti, Cuori Biancoazzurri, perché il tifo può andare oltre il parquet e diventare un gesto che salva vite.

Condividi:

Riproduzione riservata ©